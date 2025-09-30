 Перейти к основному контенту
Общество
CNN рассказал более чем о 80 переехавших из США в Китай ученых

Фото: Li Yating / XinHua / Getty Images
Фото: Li Yating / XinHua / Getty Images

С начала 2024 года по меньшей мере 85 известных ученых, работавших в США, перешли на полную ставку в китайские исследовательские институты, причем более половины совершили этот переезд в 2025 году, сообщает CNN со ссылкой на собственные подсчеты.

Как пишет телеканал, среди них — ядерный физик из Принстона, инженер-механик, работавший в NASA, нейробиолог из Национальных институтов здравоохранения США, а также более десяти экспертов по искусственному интеллекту.

Специалисты полагают, что данный тренд получит дальнейшее развитие на фоне курса Белого дома на сокращение научного финансирования и ужесточение контроля за зарубежными учеными, в то время как Пекин продолжает наращивать объемы инвестиций в собственные разработки.

Согласно последним данным ОЭСР, измеряющим валовые внутренние расходы, в 2023 году Китай потратил на научные исследования и разработки более $780 млрд по сравнению примерно с $823 млрд в США.

Китай выразил США протест в связи с отзывом виз студентов из КНР
Политика
Фото:Guang Niu / Getty Images

Как отмечает CNN, так называемая обратная утечка мозгов может оказать влияние на гонку между Вашингтоном и Пекином за доминирование в формирующих будущее отраслях, таких как ИИ, квантовые вычисления, полупроводники, биотехнологии и интеллектуальные военные технологии.

В начале марта журнал Foreign Affairs в своем материале предрек США утечку мозгов из-за политики администрации президента Дональда Трампа по сокращению федерального финансирования университетских исследований.

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) на 2022 год, среди 2500 крупнейших инвесторов в исследования и разработки (НИОКР) лидировали американские компании (объем инвестиций в НИОКР в 2022 году превысил €500 млрд). Второе место занимал Китай (€222 млрд), третье — ЕС (€219 млрд).

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Китай США ученые
