Общество⁠,
0

Китайские химики открыли новый способ производства препаратов против рака

Фото: Guang Niu / Getty Images
Фото: Guang Niu / Getty Images

Китайские учeные совершили открытие, которое может перевернуть традиционные методы производства дорогостоящих лекарственных препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний, пишет South China Morning Post (SCMP).

Речь идет об исследовании группы химиков под совместным руководством Чжан Сяхэна из Ханчжоуского института передовых исследований Китайской академии наук и профессора Шанхайского института органической химии Сюэ Сяосуна. Результаты их научной работы были опубликованы в авторитетном научном журнале Nature.

В Китае считают, что открытие Сяхэна и Сяосуна достойно Нобелевской премии, отмечает SCMP. «Выдающимся достижением» назвал проведенное исследование и старший ведущий научный сотрудник компании Pfizer Скотт Бэгли, которому редакция Nature поручила рецензировать статью китайский ученых.

Озвучены первые итоги пилотного проекта профилактики онкологии ЖКТ
Общество
Фото:пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Исследователи разработали менее опасный и более эффективный способ использования органических соединений (ароматических аминов) в качестве строительных блоков при синтезе химических препаратов, объясняет открытие еженедельник Chemical & Engineering News (C&EN), издаваемый Американским химическим обществом (ACS).

Дело в том, что с 1884 года основным методом превращения аминов в бромиды или хлориды является реакция Зандмейера с участием меди. Однако она имеет недостаток: промежуточные соединения диазония могут приводить к взрыву. Кроме того, в реакции используется большое количество солей меди в качестве источников галогенидов, что приводит к значительным отходам в промышленных масштабах.

Китайские ученые предложили использовать нитрогруппы в качестве альтернативы диазониям, используемым при реакции Зандмейера. Поскольку в их методе не требуются металлы, то отпадает необходимость проведения очистки, что экономит время и деньги химиков, добавляет американский научный еженедельник.

Авторы
Теги
Денис Малышев
наука Китай онкология Nature фармакологический рынок

