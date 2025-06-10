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В США арестовали китайскую ученую за посылки с чашкой Петри из Уханя

В Соединенных Штатах задержали китайскую ученого за попытку провезти биоматериалы, «связанные с круглыми червями». До этого там неоднократно обвиняли в контрабанде других ученых, в том числе из Китая и России

В США задержали аспирантку Колледжа естественных наук и технологий при Университете науки и технологий Хуачжун (HUST) в Ухане Чэнсюань Хань за попытку провести в страну чашки Петри с биоматериалом, передает The New York Post.

Пограничники обнаружили, что Хань в 2024 и 2025 году отправила четыре посылки, «содержавшие биологический материал, связанный с круглыми червями». Они предназначались для тех, кто связан с лабораторией Мичиганского университета. Сама аспирантка настаивала, что не отправляла ничего такого и что в коробках были пластиковые стаканчики, а не чашки Петри.

В ФБР заявили, что «контрабанда биологических материалов» представляет «прямую угрозу общественной и национальной безопасности и подрывает целостность исследовательских институтов страны».

Хань стала третьей среди китайских ученых, кого обвинили в контрабанде биологических материалов в Мичиган за последнее время. В частности, в прошлом году были арестованы сотрудница лаборатории Мичиганского университета Юньцин Цзянь и ее парень Цзуньюн Лю при попытке провезти образцы опасного грибка, убивающего урожай.

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Сенатор Джони Эрнст тогда сказал, что ФБР, возможно, перехватило «потенциальное биологическое оружие». Однако молекулярный биолог из Ратгерского университета Ричард Эбрайт сообщил, что грибок Fusarium graminearum существует в США уже более 40 лет и его появление в стране само по себе не представляет новой угрозы. По словам ученого, если бы китайцы ввозили грибок, соблюдая все процедуры, то ввоз «почти наверняка был бы одобрен и арестов не произошло бы».

В начале года в США за контрабанду эмбрионов лягушки задержали сотрудницу Гарварда, ученую из России Ксению Петрову. В американском Минюсте заявили, что перевозимые ею биологические материалы не были задекларированы. Сама Петрова утверждала, что не была уверена, нужно ли их декларировать.

В мае ученую перевели из следственного изолятора в Луизиане в федеральную тюрьму. В США ей грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Дарья Лебедева
Китай США Ухань ученые
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