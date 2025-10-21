 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

С семей погибших военных спишут взятые до 2022 года кредиты

Сюжет
Военная операция на Украине
Решение принял Верховный суд после рассмотрения жалобы вдовы погибшего участника спецоперации. Коллекторы, основываясь на решении суда первой инстанции, взыскали с нее задолженность по кредиту ее мужа, который он взял до 2022 года
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Верховный суд обязал списывать кредитные задолженности семьям погибших в зоне военной спецоперации военных вне зависимости от того, когда их призвали на службу, сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде разъяснили, что данная норма будет применяться к договорам, заключенным до момента призыва по мобилизации, начала участия в спецоперации или подписания контракта.

По данным агентств, Верховный суд отменил прецедентное решение суда первой инстанции, которым ранее постановили, что правило о полном списании кредитных обязательств семей погибших военнослужащих не применяется к договорам, заключенным до февраля 2022 года.

Путин подписал закон о списании долгов участникам спецоперации
Политика
Фото:Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

На основании предыдущего судебного решения первой инстанции с вдовы участника спецоперации Виктории Головиной коллекторы взыскали 569 тыс. руб. за кредит, оформленный ее мужем до февраля 2022 года.

После этого женщина подала жалобу в Верховный суд. Позже судебная коллегия по гражданским делам поддержала Головину. Прежние судебные акты были отменены, а требования коллекторов о взыскании задолженности полностью отклонены.

В 2024 году президент России Владимир Путин подписал закон о списании задолженностей по кредитам на сумму до 10 млн руб. для участников спецоперации. Согласно правовому акту, долг может быть списан, если судебный акт о взыскании денег вступил в силу до 1 декабря 2024 года и было возбуждено исполнительное производство. Другое условие — контракт с Минобороны должен быть подписан не раньше 1 декабря 2024 года.

В апреле того же года Путин подписал закон о списании процентов по кредитам участников спецоперации. Речь идет о начисленных в период кредитных каникул процентах по потребительским кредитам.

В августе 2024 года правительство напомнило, что условиями для списания кредитов с участников спецоперации и их семей являются награждение военнослужащего, гибель или увольнение с военной службы по возрасту или после истечения срока контракта.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
военные семьи кредит Верховный суд
Материалы по теме
Путин подписал закон о списании долгов участникам спецоперации
Политика
В МВД опровергли информацию о «тотальном запрете» на кредитование россиян
Общество
Оформившему десять кредитов россиянину отказали в списании долгов
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 17:55
МОК попросили уточнить правила допуска российских бобслеистов Спорт, 21:17
В SberCIB спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ в декабре после паузы в октябре Инвестиции, 21:15
Как при оплате по биометрии работает сервис подтверждения возраста Отрасли, 21:11
Над Брянской и Курской областями сбили 58 дронов ВСУ за четыре часа Политика, 21:02
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:57
Венгрия продлила режим чрезвычайного положения из-за конфликта на Украине Политика, 20:51
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Почему IT-бизнес молодеет и уходит в регионы Радио РБК, 20:49
В США не увидели смысла в очной встрече Лаврова и Рубио Политика, 20:48
Инвестиции в золото для юридических лиц: инструкция, как выбрать активы Инвестиции, 20:43
Мужчина погиб от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области Политика, 20:39
Российских лыжников и сноубордистов не допустили к Олимпиаде-2026 Спорт, 20:37
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Гол 18-летнего россиянина помог «Спартаку» выиграть в Кубке России Спорт, 20:25