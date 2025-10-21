С семей погибших военных спишут взятые до 2022 года кредиты

Решение принял Верховный суд после рассмотрения жалобы вдовы погибшего участника спецоперации. Коллекторы, основываясь на решении суда первой инстанции, взыскали с нее задолженность по кредиту ее мужа, который он взял до 2022 года

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Верховный суд обязал списывать кредитные задолженности семьям погибших в зоне военной спецоперации военных вне зависимости от того, когда их призвали на службу, сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде разъяснили, что данная норма будет применяться к договорам, заключенным до момента призыва по мобилизации, начала участия в спецоперации или подписания контракта.

По данным агентств, Верховный суд отменил прецедентное решение суда первой инстанции, которым ранее постановили, что правило о полном списании кредитных обязательств семей погибших военнослужащих не применяется к договорам, заключенным до февраля 2022 года.

На основании предыдущего судебного решения первой инстанции с вдовы участника спецоперации Виктории Головиной коллекторы взыскали 569 тыс. руб. за кредит, оформленный ее мужем до февраля 2022 года.

После этого женщина подала жалобу в Верховный суд. Позже судебная коллегия по гражданским делам поддержала Головину. Прежние судебные акты были отменены, а требования коллекторов о взыскании задолженности полностью отклонены.

В 2024 году президент России Владимир Путин подписал закон о списании задолженностей по кредитам на сумму до 10 млн руб. для участников спецоперации. Согласно правовому акту, долг может быть списан, если судебный акт о взыскании денег вступил в силу до 1 декабря 2024 года и было возбуждено исполнительное производство. Другое условие — контракт с Минобороны должен быть подписан не раньше 1 декабря 2024 года.

В апреле того же года Путин подписал закон о списании процентов по кредитам участников спецоперации. Речь идет о начисленных в период кредитных каникул процентах по потребительским кредитам.

В августе 2024 года правительство напомнило, что условиями для списания кредитов с участников спецоперации и их семей являются награждение военнослужащего, гибель или увольнение с военной службы по возрасту или после истечения срока контракта.