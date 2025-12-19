Путин оценил потенциал ветеранов военной операции на гражданке

Фото: news_kremlin / Telegram

У ветеранов военной операции есть большой потенциал для трудоустройства в гражданской жизни после увольнения из армии, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Потенциал очень хороший, большой у ребят», — сказал Путин. Он также сравнил их с участниками Великой Отечественной войны, которые, по словам президента «вернулись, достигли выдающихся результатов и в науке, и в искусстве, и в образовании». «А чем хуже сегодняшние наши бойцы?» — спросил Путин.

Уже несколько ветеранов боевых действий работают в администрации президента, добавил глава государства. Он отметил, что «у них все получается».

Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. С 2023 года Кремль объединил прямую линию президента с большой пресс-конференцией для журналистов, в том числе из недружественных стран. В этом году число обращений от граждан уже превысило показатели прошлого года и составило почти 2,6 млн.