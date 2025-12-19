 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Де Вевера похвалили в Бельгии после отказа ЕС использовать активы России

Сюжет
Война санкций
Барт Де Вевер
Барт Де Вевер (Фото: Yves Herman / Reuters)

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер получил широкую поддержку внутри страны после саммита ЕС за то, что сумел заблокировать использование замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает Politico.

Позиция Де Вевера, которую он последовательно отстаивал несколько месяцев, была положительно воспринята политиками практически всех направлений, включая оппозицию и представителей разных регионов страны.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Де Вевер «преподал ЕС урок демократии». Франкен представляет ту же фламандскую консервативную партию — «Новый фламандский альянс» (N-VA), что и Де Вевер.

Председатель партии N-VA Валери Ван Пил сказала, что премьер шел один против течения и отстоял интересы Бельгии «перед самыми влиятельными игроками Европы».

ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Политика
Антониу Кошта

Председатель оппозиционной партии «Открытые фламандские либералы и демократы» (Open VLD) Фредерик де Гюхт также похвалил итоги саммита ЕС, заявив о «хорошем результате для Украины и Бельгии».

Кроме того, итоги саммита поддержали также несколько бельгийских депутатов Европейского парламента. «Хорошо, что мы не выходим на тонкий лед с замороженными активами, а возвращаемся к проверенному методу совместного долга», — заявил, например, Вутер Беке из партии «Христианские демократы и фламандцы».

18–19 декабря в Брюсселе прошел саммит стран Евросоюза. Темой переговоров стал вопрос о финансовой помощи Украине. Большинство стран ЕС выступали за кредит под залог замороженных российских активов. Бельгия, в депозитарии которой — Euroclear — хранится основная часть заблокированных активов России, выступала против такого плана, требовала гарантии, защиту от контрмер Москвы и разделения рисков.

В итоге ЕС одобрил €90 млрд финансирования Украины из общего бюджета на 2026–2027 годы, отвергнув использование замороженных российских активов.

Россия осуждает любую помощь Украине, из-за заморозки активов и рассматриваемого ранее варианта об их использовании для помощи Киеву ЦБ обратился в суд с иском к Euroclear на 18 трлн руб. После того как ЕС отказался от схемы использования российских активов, глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ пока не планирует отзывать иск к депозитарию.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Барт де Вевер Бельгия репарационный кредит

