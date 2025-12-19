 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина⁠,
Путин рассказал, как ездит без мигалок в потоке по Москве

Путин ответил на вопрос о пробках на дорогах в Москве
Сюжет
Прямая линия Путина
Фото: news_kremlin / Telegram
Фото: news_kremlin / Telegram

В ходе прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что время от времени перемещается в служебном автомобиле без кортежа и спецсигналов — мигалок. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Мы спокойно едем в потоке. В часы перед работой, после работы. Ну, конечно, поток очень сильный. Особенно в центре Москвы», — сказал Путин, отвечая на вопрос, как он оценивает ситуацию с трафиком и пробками на дорогах Москвы.

Президент отметил, что у действующего мэра Москвы Сергея Собянина «вопросы транспортных развязок решаются на системной основе».

«Сделано много, но надо постоянно уделять внимание этому вопросу», — подчеркнул Путин.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу
Политика
Фото:Александр Неменов / Reuters

Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. С 2023 года Кремль объединил прямую линию президента с большой пресс-конференцией для журналистов, в том числе из недружественных стран. В этом году число обращений от граждан уже превысило показатели прошлого года и составило почти 2,6 млн.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Теги
Персоны
Денис Малышев
Прямая линия с Владимиром Путиным Сергей Собянин Москва пробки транспорт
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года

