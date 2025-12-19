Путин ответил на вопрос о пробках на дорогах в Москве

Путин рассказал, как ездит без мигалок в потоке по Москве

Фото: news_kremlin / Telegram

В ходе прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что время от времени перемещается в служебном автомобиле без кортежа и спецсигналов — мигалок. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Мы спокойно едем в потоке. В часы перед работой, после работы. Ну, конечно, поток очень сильный. Особенно в центре Москвы», — сказал Путин, отвечая на вопрос, как он оценивает ситуацию с трафиком и пробками на дорогах Москвы.

Президент отметил, что у действующего мэра Москвы Сергея Собянина «вопросы транспортных развязок решаются на системной основе».

«Сделано много, но надо постоянно уделять внимание этому вопросу», — подчеркнул Путин.

Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. С 2023 года Кремль объединил прямую линию президента с большой пресс-конференцией для журналистов, в том числе из недружественных стран. В этом году число обращений от граждан уже превысило показатели прошлого года и составило почти 2,6 млн.