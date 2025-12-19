 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин пригласил на прямую линию командира, бравшего Северск

Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине

Путин пригласил на прямую линию командира, бравшего Северск
Video

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным пришел по приглашению главы государства командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады, герой России, старший лейтенант Наран Очир-Горяев, участвовавший во взятии Северска в ДНР. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

Офицер рассказал, что при взятии города были задействованы 84 военных, из которых погибли только четверо. «Самым сложным было дойти до Северска незаметно, поэтому вооруженные силы двигались малыми группами, накопились под носом у противника», — сказал военный президенту. Обстановку в Северске в настоящее время он назвал стабильной.

Путин рассказал, что пригласил военного после его доклада на заседании Совета безопасности России.

«Я его попросил: послушай, скажи, пожалуйста, несколько слов, и вот все коллеги, чтобы услышали, какова обстановка сейчас в Северске. И как это было? И он начал рассказывать. Прям на ногах, коротко», — пояснил Путин.

Северск: что это за город, значение для ВСУ и ВС России
База знаний
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. С 2023 года Кремль объединил прямую линию президента с большой пресс-конференцией для журналистов, в том числе из недружественных стран. В этом году число обращений от граждан уже превысило показатели прошлого года и составило почти 2,6 млн.

За два дня до прямой линии — 17 декабря — глава государства лично вручил старшему лейтенанту медаль «Золотая Звезда».

Под командованием Очир-Горяева штурмовая рота мотострелкового батальона освободила в Северске более 80 зданий и уничтожила десятки опорных пунктов и боевых машин ВСУ.

О взятии города глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Путину 11 декабря 2025 года.

