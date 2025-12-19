Совфед одобрил ужесточение наказаний за дезертирство для экс-заключенных

Фото: Александр Река / ТАСС

Совет Федерации на пленарном заседании 19 декабря одобрил закон, ужесточающий уголовную ответственность за дезертирство и самовольное оставление воинской части для бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны, следует из прямой трансляции заседания.

После одобрения Советом Федерации закон должен подписать президент Владимир Путин.

Ранее Госдума во втором и третьем чтении утвердила закон о внесении поправок в Уголовный кодекс России в ст. 337, 338 и 339. Согласно нему, за дезертирство гражданину, условно освобожденному от наказания в связи с военной службой, грозит наказание от десяти до 20 лет тюрьмы.

За самовольное оставление воинской части на срок свыше двух суток, но не более десяти суток наказание условно освобожденному контрактику составит от двух до шести лет лишения свободы. Если срок отсутствия превышает десять суток, но не более одного месяца, гражданину грозит наказание от трех до восьми лет лишения свободы. Если же срок отсутствия превышает один месяц, наказание составит до 12 лет лишения свободы.

За уклонение от военной службы путем симуляции болезни, членовредительства, подлога документов или иного обмана условно освобожденные будут наказываться лишением свободы на срок от семи до 12 лет.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания военнослужащим за дезертирство и сдачу в плен. Теперь за добровольную сдачу в плен (без признаков госизмены) военным грозит лишение свободы на срок до десяти лет, за мародерство — до 15 лет