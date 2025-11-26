 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Минобороны Белоруссии анонсировало учения ОДКБ на территории страны

Военные учения ОДКБ пройдут в Белоруссии в октябре 2026 года
Виктор Хренин и Руслан Мукамбетов
Виктор Хренин и Руслан Мукамбетов (Фото: Министерство обороны Республики Беларусь)

Военные учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2026» и «Барьер-2026» запланировали провести в Белоруссии в октябре 2026 года, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Военное ведомство отметило, что во время своего визита в Киргизию министр обороны республики Виктор Хренин пригласил киргизских военнослужащих принять участие в учениях ОДКБ.

Пресс-служба сообщила, что учения «Нерушимое братство-2026» являются совместными учениями с миротворческими силами ОДКБ, а учения «Барьер-2026» пройдут с силами и средствами радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ.

ОДКБ согласует новые виды вооружения против военных угроз
Политика
Фото:Владислав Ногай / ТАСС

Хренин сообщил, что белорусские и киргизские военные на постоянной основе участвуют в совместных мероприятиях по плану подготовки ОДКБ. В свою очередь министр обороны Киргизии Руслан Мукамбетов заверил, что военное ведомство Киргизии заинтересовано в дальнейшем развитии сотрудничества с оборонным ведомством Белоруссии. Он выразил уверенность, что это укрепит и связи между государствами.

В 2022 году Киргизия отменила учения «Нерушимое братство», которые должны были пройти на ее территории.

Учения ОДКБ «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025», «Эшелон-2025» прошли на территории Белоруссии. В сентябре 2023 года в Белоруссии прошли учения ОДКБ «Боевое братство-2023».

Авторы
Теги
Егор Алимов
Белоруссия Виктор Хренин ОДКБ учения Киргизия
