Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

Фото: Андрей Любимов / РБК

Поздно вечером 18 декабря на сайте Белого дома, в разделе Live News, неожиданно появилась прямая видеотрансляция с бородатым молодым человеком в наушниках и с микрофоном, передает Bloomberg. Изображение то исчезало, то возникало на короткое время вновь — так продолжалось примерно час. Трансляцию Bloomberg назвал «загадочной».

По информации журналистов, трансляцию вел из своей квартиры YouTube-блогер под ником @realmattmoney, у которого в профиле указано, что он «помощник частных инвесторов» и «инженер, увлеченный идеей обеспечения мира энергией». На YouTube у него в настоящее время 18 тыс. подписчиков. В ночь на 18 декабря он вел двухчасовую видео трансляцию, которую в его канале посмотрели 1.5 тыс зрителей. Один из них оставил комментарий под записью трансляции с вопросом, как блогеру удалось попасть на страницу Белого дома.

В администрации президента США инцидент с сайтом Белого дома агентству не прокомментировали.

Последняя успешная хакерская атака на сайт Белого дома произошла в ноябре 2022 года. Группировка Killnet объявила, что совершила DDoS-атаки для перегрузки сервера трафиком и получила доступ к несекретным компьютерным сетям Белого дома. Некоторое время сайт был недоступен для пользователей. Одновременно хакеры атаковали ресурсы системы спутниковой связи Starlink, которая обеспечивает связь на Украине.

Власти США в свою очередь заявили, что секретная информация в результате инцидента не была скомпрометирована.