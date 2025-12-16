 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

В Amаzon обвинили российских хакеров в атаках на VPN-сервисы

По версии Amazon, целью хакеров был энергетический сектор. Чаще всего взлому подвергались корпоративные маршрутизаторы и VPN-концентраторы. В компании считают, что к атакам причастна российская разведка. В Кремле это отрицали
Фото: Noah Berger / Getty Images
Фото: Noah Berger / Getty Images

Специалисты Amazon собрали данные, которые свидетельствуют о масштабной российской хакерской кампании, направленной против энергетических и технологических компаний Запада, говорится в отчете директора по информационной безопасности Amazon Web Services Си-Джей Мозеса.

В отчете утверждается, что атаки были совершены в период с 2021 по 2025 год. По версии специалистов Amazon, основными целями хакеров являются западные организации энергетического сектора и их поставщики, североамериканские и европейские поставщики критической инфраструктуры, а также облачные провайдеры.

«Основываясь на совпадениях с операциями Sandworm (также известными как APT44 и Seashell Blizzard), наблюдаемых в телеметрии Amazon, мы с высокой степенью уверенности предполагаем, что эта кампания связана с Главным разведывательным управлением России», — говорится в отчете.

В конце 2020 года Минюст США предъявил обвинения шести российским гражданам, которые, по версии американских властей, являются членами группировки Sandworm. Американские власти утверждают, что они связаны с разведкой России и проводили кибератаки с целью дестабилизировать другие страны и вмешаться в их внутреннюю политику.

В частности, Минюст связывает Sandworm с атаками на инфраструктуру Украины, Грузии, Франции и Южной Кореи. По мнению американских властей, эта же группа стоит за возможными попытками России повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году.

МИД Германии обвинил Россию в кибератаке перед выборами и вызвал посла
Политика
Фото:Marc Vorwerk / SULUPRESS.DE / Global Look Press

По версии Мозеса, наиболее часто взлому подвергались корпоративные маршрутизаторы; VPN-концентраторы (позволяют использовать несколько VPN-туннелей в одной сети) и шлюзы удаленного доступа; устройства для конфигурации сети; платформы для совместной работы и вики-системы. В качестве основных методов сбора информации использовались перехват пакетов и анализ трафика.

С учетом существующих угроз Amazon рекомендовала организациям провести аудит устройств на периферии сети и проанализировать журналы аутентификации на предмет повторного использования учетных данных.

Amazon Web Services не ответила на вопросы издания The Register о количестве жертв атак. В Кремле в 2020 году отвергали обвинения в адрес ГРУ в организации кибератак. «Мы с сожалением наблюдаем тенденцию, когда Россия и российские представители, российские спецслужбы обвиняются уже во всем и вся. Это уже напоминает с постоянностью встречающие рецидивы оголтелой просто русофобии», — сказал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

