Во Владивостоке более чем на 19 часов задержали рейс в Улан-Удэ

В аэропорту Владивостока более чем на 19 часов задержали рейс в Улан-Удэ, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

Самолет вылетел из Владивостока 18 декабря в 20:33 по местному времени (13:33 мск), однако из-за непогоды вернулся обратно. Повторная отправка рейса назначена на 16:05 (09:05 мск).

Вылета ожидают 124 пассажира, среди которых двое детей. «Перевозчиком организовано предоставление гражданам обязательных услуг, иногородние расселены в гостинице», — говорится в сообщении ведомства.

