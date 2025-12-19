 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Во Владивостоке более чем на 19 часов задержали рейс в Улан-Удэ

В аэропорту Владивостока более чем на 19 часов задержали рейс в Улан-Удэ, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

Самолет вылетел из Владивостока 18 декабря в 20:33 по местному времени (13:33 мск), однако из-за непогоды вернулся обратно. Повторная отправка рейса назначена на 16:05 (09:05 мск).

Вылета ожидают 124 пассажира, среди которых двое детей. «Перевозчиком организовано предоставление гражданам обязательных услуг, иногородние расселены в гостинице», — говорится в сообщении ведомства.

Вылеты из четырех городов Сибири задержали из-за непогоды и ограничений
Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

За день 11 декабря на фоне угрозы ударов беспилотниками в московском аэропорту Шереметьево были отменены более 140 рейсов на прилет и вылет. Тогда же в Домодедово был отменен один вылет, а в аэропорту Внуково — более 25 рейсов.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Владивосток Улан-Удэ задержка рейсов

Материалы по теме
Самолет рейса Москва — Самарканд вынужденно сел в Бухаре из-за тумана
Общество
В московских аэропортах отменили более 150 рейсов после атаки дронов
Политика
Из-за ограничений в Шереметьево 16 рейсов ушли на запасные аэродромы
Политика
Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Губернатор рассказал о последствиях налета дронов на Ростовскую область Политика, 07:12
Макрон заявил о пользе разговора с Путиным после саммита ЕС Политика, 07:01
Популярность караоке-баров в крупных городах снизилась из-за зумеров Технологии и медиа, 07:00
Как будет работать механизм по борьбе с теневым импортом из ЕАЭСПодписка на РБК, 07:00
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
В Орле в результате удара ВСУ была повреждена коммунальная инфраструктура Политика, 06:43
Во Владивостоке более чем на 19 часов задержали рейс в Улан-Удэ Общество, 06:06
В Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом Политика, 05:40
В Госдуме напомнили о предстоящих изменениях в классификаторе профессий Общество, 05:28
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины Политика, 05:10
Число приостановивших работу аэропортов увеличилось до десяти Политика, 05:04
Депутаты попытались сорвать заседание парламента Албании. Видео Политика, 04:53
В Кремле рассказали, как Путин будет справлять Новый год Общество, 04:41