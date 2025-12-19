Во Владивостоке более чем на 19 часов задержали рейс в Улан-Удэ
В аэропорту Владивостока более чем на 19 часов задержали рейс в Улан-Удэ, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.
Самолет вылетел из Владивостока 18 декабря в 20:33 по местному времени (13:33 мск), однако из-за непогоды вернулся обратно. Повторная отправка рейса назначена на 16:05 (09:05 мск).
Вылета ожидают 124 пассажира, среди которых двое детей. «Перевозчиком организовано предоставление гражданам обязательных услуг, иногородние расселены в гостинице», — говорится в сообщении ведомства.
За день 11 декабря на фоне угрозы ударов беспилотниками в московском аэропорту Шереметьево были отменены более 140 рейсов на прилет и вылет. Тогда же в Домодедово был отменен один вылет, а в аэропорту Внуково — более 25 рейсов.
