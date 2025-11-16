Вылеты из четырех городов Сибири задержали из-за непогоды и ограничений
В аэропортах Норильска, Красноярска, Новокузнецка и Омска задержали вылеты из-за непогоды и ограничений на полеты в городах назначения. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Из Норильска пассажиры авиакомпании «НордСтар» не могли вылететь в Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург из-за плохой погоды в районе воздушной гавани, а также из-за позднего прибытия самолетов.
Кроме того, из-за непогоды и ограничений в городах назначения из Красноярска не смогли отправиться рейсы компаний «НордСтар» и «Азимут» в Норильск и Уфу. По тем же причинам в аэропортах Новокузнецка и Омска задержали вылеты в Казань и Бованенково.
Транспортные прокуратуры в Красноярске, Новокузнецке, Норильске и Омске организовали надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.
Ночью 16 ноября полеты ограничили в восьми городах, включая Казань и Уфу. Из-за ограничений в этих городах на запасные аэродромы отправили восемь самолетов.
