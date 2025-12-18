Кремль счел заслуживающей внимания идею об альтернативе G7 с Россией
России не известно о предложении США создать Core 5 («Ключевая пятерка») при участии Москвы, но если эта инициатива существует, то она заслуживает внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».
На прошлой неделе Politico написало, что в США обсуждают создание альтернативы G7 — объединения под названием Core 5 («Ключевая пятерка»), куда бы вошли США, Китай, Индия, Япония и Россия.
По словам Пескова, в Кремле слышали об этой инициативе, однако не знают, в чем она заключается. «Я не думаю, что кто-то это знает», — подчеркнул он.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия не получала никаких сформулированных инициатив ни в устном, ни в письменном виде.
«Мы не знакомы с этим. Безусловно, если это есть на самом деле, это заслуживает внимания», — сказал Песков.
При этом он добавил, что в Кремле видят большой потенциал в российско-американских отношениях. По словам Пескова, эту точку зрения разделяют «многие наши американские собеседники». Он выразил надежду, что по ходу украинского урегулирования Москве и Вашингтону удастся приступить к возрождению отношений, которые «на самом деле находятся в руинах».
Формат «Большой восьмерки» (G8) прекратил свое существование в марте 2014 года, когда участие России было приостановлено на фоне присоединения Крыма. С тех пор российская сторона не участвовала в саммитах.
Группа вернулась к формату «Большой семерки» (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
