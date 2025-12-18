Лукашенко оценил переговоры Белоруссии с США как «сильного с сильным»
Белоруссия начала выстраивать конструктивный диалог с США, заявил президент Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту. Он назвал диалог между странами переговорами «сильного с сильным», передало БелТА.
По словам белорусского президента, нет ничего плохого в том, что Минск, имея «блестящие стратегические отношения» с Москвой и Пекином, начал взаимодействовать с Вашингтоном.
«Напомню, это один из мощнейших, главных центров силы. Да, диалог порой жесткий, упорный. Да, важны любые мелочи. Но это переговоры сильного с сильным. Уважение и авторитет нашей страны не ставится под сомнение. И мы твердо стоим на своих позициях», — сказал он.
На прошлой неделе США решили снять санкции с белорусского предприятия «Беларуськалий». Это один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, который попал под американские санкции в 2021 году. Такие удобрения — один из основных экспортных товаров республики.
В сентябре Вашингтон вывел из-под санкций авиакомпанию «Белавиа». В обоих случаях это было связано с освобождением заключенных из белорусских тюрем. В июне на свободу вышел оппозиционер Сергей Тихановский, муж экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. В декабре — 123 человека, включая главного соперника Лукашенко на президентских выборах 2020 года Виктора Бабарико.
12 декабря Лукашенко провел в Минске переговоры со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом. По итогам визита последний не исключил освобождение в ближайшие месяцы еще около тысячи белорусских заключенных.
А в июне белорусский лидер встретился со спецпосланником Трампа Китом Келлогом. На встрече обсуждался украинский конфликт.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы