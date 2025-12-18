Лукашенко оценил переговоры Белоруссии с США как «сильного с сильным»

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

Белоруссия начала выстраивать конструктивный диалог с США, заявил президент Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту. Он назвал диалог между странами переговорами «сильного с сильным», передало БелТА.

По словам белорусского президента, нет ничего плохого в том, что Минск, имея «блестящие стратегические отношения» с Москвой и Пекином, начал взаимодействовать с Вашингтоном.

«Напомню, это один из мощнейших, главных центров силы. Да, диалог порой жесткий, упорный. Да, важны любые мелочи. Но это переговоры сильного с сильным. Уважение и авторитет нашей страны не ставится под сомнение. И мы твердо стоим на своих позициях», — сказал он.

На прошлой неделе США решили снять санкции с белорусского предприятия «Беларуськалий». Это один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, который попал под американские санкции в 2021 году. Такие удобрения — один из основных экспортных товаров республики.

В сентябре Вашингтон вывел из-под санкций авиакомпанию «Белавиа». В обоих случаях это было связано с освобождением заключенных из белорусских тюрем. В июне на свободу вышел оппозиционер Сергей Тихановский, муж экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. В декабре — 123 человека, включая главного соперника Лукашенко на президентских выборах 2020 года Виктора Бабарико.

12 декабря Лукашенко провел в Минске переговоры со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом. По итогам визита последний не исключил освобождение в ближайшие месяцы еще около тысячи белорусских заключенных.

А в июне белорусский лидер встретился со спецпосланником Трампа Китом Келлогом. На встрече обсуждался украинский конфликт.