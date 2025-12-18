 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

МИД оценил создание ЕС комиссии для оценки ущерба Украине

Захарова: решения комиссии об ущербе Украине юридически ничтожны для России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Решения создаваемой под эгидой Совета Европы комиссии для оценки ущерба Украине в результате военного конфликта не будут иметь для России юридической силы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что Москва неоднократно высказывала свою позицию относительно подобных «псевдоправовых институтов и институций».

«Эти структуры и их решения для нас юридически ничтожны», — сказала дипломат на своем брифинге для журналистов (цитата по «РИА Новости»). Трансляция велась в официальном аккаунте МИД в Rutube.

Москва будет считать участие других государств и международных организаций в работе такой комиссии «крайне враждебным России демаршем со всеми вытекающими последствиями», сообщила Захарова.

Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине о «спящем медведе»
Политика
Александр Лукашенко

Ранее на конференции Совета Европы 34 страны, в том числе государства Евросоюза, подписали конвенцию о создании комиссии по оценке и возмещению ущерба Украине. Эта структура будет заниматься оценкой, подтверждением и оформлением заявлений о компенсациях и действовать на основании существующего реестра ущерба Украине, в котором уже около 86 тыс. заявлений.

Конвенция вступит в силу после того, как ее ратифицируют 25 подписавших государств, а также при условии обеспечения достаточных средств для поддержки ее первоначальной работы.

16 декабря глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила о выделении на работу нового органа €1 млн.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
МИД Мария Захарова Украина Совет Европы Кая Каллас
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Захарова заявила, что Зеленский «приперт к стене» из-за выборов и боев
Политика
МИД ответил на инструкцию ЕС по общению с российскими дипломатами
Политика
МИД одним словом отреагировал на бессрочную заморозку активов России в ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 15:49 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 15:49
Герасимов обвинил НАТО в наращивании военного присутствия у границ России Политика, 17:27
Зеленский назвал темы, по которым США и Украина не нашли компромисс Политика, 17:25
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 17:22
Туск заявил о прорыве в обсуждении судьбы российских активов Политика, 17:18
Герасимов назвал основные задачи армии в зоне военной операции Политика, 17:16
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Торговля акциями стала доступна во всех криптокошельках в сети TON Крипто, 17:14
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
ХК «Ростов» снялся с чемпионата ВХЛ по хоккею из-за финансовых проблем Спорт, 17:06
Решение ВС по делу Долиной обезопасит рынок жилья: мнение юриста Недвижимость, 16:50
Как сократить бюджет на командировки Отрасли, 16:47
Зеленский отказался убирать из Конституции стремление в НАТО Политика, 16:47
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
МИД оценил создание ЕС комиссии для оценки ущерба Украине Политика, 16:34
ЕЦБ в четвертый раз подряд сохранил процентные ставки на прежнем уровне Инвестиции, 16:31