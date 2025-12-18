МИД оценил создание ЕС комиссии для оценки ущерба Украине

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Решения создаваемой под эгидой Совета Европы комиссии для оценки ущерба Украине в результате военного конфликта не будут иметь для России юридической силы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что Москва неоднократно высказывала свою позицию относительно подобных «псевдоправовых институтов и институций».

«Эти структуры и их решения для нас юридически ничтожны», — сказала дипломат на своем брифинге для журналистов (цитата по «РИА Новости»). Трансляция велась в официальном аккаунте МИД в Rutube.

Москва будет считать участие других государств и международных организаций в работе такой комиссии «крайне враждебным России демаршем со всеми вытекающими последствиями», сообщила Захарова.

Ранее на конференции Совета Европы 34 страны, в том числе государства Евросоюза, подписали конвенцию о создании комиссии по оценке и возмещению ущерба Украине. Эта структура будет заниматься оценкой, подтверждением и оформлением заявлений о компенсациях и действовать на основании существующего реестра ущерба Украине, в котором уже около 86 тыс. заявлений.

Конвенция вступит в силу после того, как ее ратифицируют 25 подписавших государств, а также при условии обеспечения достаточных средств для поддержки ее первоначальной работы.

16 декабря глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила о выделении на работу нового органа €1 млн.