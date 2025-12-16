В Совете Европы договорились создать орган по возмещению ущерба Украине

Фото: Reuters

На конференции Совета Европы 34 страны, в том числе государства Евросоюза, подписали конвенцию о создании комиссии по оценке и возмещению ущерба Украине, сообщила пресс-служба организации.

Международный орган будет заниматься оценкой, подтверждением и оформлением заявлений о компенсациях и действовать на основании существующего реестра ущерба Украине. Сейчас в нем 86 тыс. заявлений.

Конвенция вступит в силу после того, как ее ратифицируют 25 подписавших стран, а также при условии обеспечения достаточных средств для поддержки ее первоначальной работы.

В ходе пресс-конференции глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила о выделении €1 млн на поддержку создания комиссии.

Россия заявляла, что не признает создаваемые европейскими странами международными органы, которые предъявляют претензии Москве из-за военной операции на Украине, и считает их нелегитимными.