Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине о «спящем медведе»

Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Sputnik» прокомментировала совет президента Белоруссии Александра Лукашенко Украине «не будить спящего медведя».

«Хочется развить эту цитату и задать вопрос, не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?» — сказала дипломат.

17 декабря Лукашенко в интервью Newsmax TV заявил, что у Москвы и Киева были «нормальные отношения», не нужно было будить «спящего медведя» в лице России. «Нет, надо было устроить, не без помощи американцев и особенно европейцев, этот «майдан», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко заявил, что и российский президент Владимир Путин, и украинский лидер Владимир Зеленский хотят мира. Отдельно он отметил, что продолжение конфликта угрожает существованию Украины. «Если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты», — заявил Лукашенко.

Путин выражал надежду, чтобы конфликт завершился «чем раньше, тем лучше», но при условии достижения заявленных целей. Зеленский говорил, что США хотят как можно быстрее достичь мира, а Украине нужно гарантировать его качество. Он подчеркивал, что один из ключевых вопросов — территориальный и здесь «пока консенсуса нет». В Кремле также называют вопрос территорий одним из самых важных для Москвы.