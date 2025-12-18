Агентство недвижимости вернуло Долиной часть суммы за продажу квартиры
Агентство недвижимости Whitewill вернуло певице Ларисе Долиной часть суммы за продажу квартиры в центре Москвы, следует из определения Верховного суда.
«Между Долиной Л.А. и ООО «Вайтвилл» было заключено соглашение об урегулировании убытков», — указано в документе. Всего артистка заплатила за услугу 4,8 млн рублей, ей было возращено 3,15 млн.
При этом указано, что информация о продаже квартиры была размещена в апреле 2024 года не только Whitewill, но и другим агентством — Monumental Group, стоимость объекта была установлена в размере 130 млн рублей. Через месяц Долина и будущая покупательница Полина Лурье согласовали цену в 112 млн рублей.
16 декабря судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций и отказала артистке в удовлетворении иска к Лурье о признании недействительной и прекращении права собственности: иными словами, суд вернул квартиру Лурье. При это адвокат женщины утверждает, что 18 декабря Долина все еще живет в этой квартире.
Следующее заседание назначено на 25 декабря: Мосгорсуд рассмотрит отдельный иск о выселении Долиной.
