 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Агентство недвижимости вернуло Долиной часть суммы за продажу квартиры

ВС: агентство недвижимости вернуло Долиной ₽3,15 млн из 4,8 за продажу квартиры
Дом, в котором находится квартира Ларисы Долиной
Дом, в котором находится квартира Ларисы Долиной (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Агентство недвижимости Whitewill вернуло певице Ларисе Долиной часть суммы за продажу квартиры в центре Москвы, следует из определения Верховного суда.

«Между Долиной Л.А. и ООО «Вайтвилл» было заключено соглашение об урегулировании убытков», — указано в документе. Всего артистка заплатила за услугу 4,8 млн рублей, ей было возращено 3,15 млн.

При этом указано, что информация о продаже квартиры была размещена в апреле 2024 года не только Whitewill, но и другим агентством — Monumental Group, стоимость объекта была установлена в размере 130 млн рублей. Через месяц Долина и будущая покупательница Полина Лурье согласовали цену в 112 млн рублей.

16 декабря судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций и отказала артистке в удовлетворении иска к Лурье о признании недействительной и прекращении права собственности: иными словами, суд вернул квартиру Лурье. При это адвокат женщины утверждает, что 18 декабря Долина все еще живет в этой квартире.

Следующее заседание назначено на 25 декабря: Мосгорсуд рассмотрит отдельный иск о выселении Долиной.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Лариса Долина квартира продажи Верховный суд агентство

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 14:09 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 14:09
Британия ввела санкции против «Татнефти» и «Русснефти» Политика, 14:23
Секс-блогера Сашу Казанцеву заочно приговорили к девяти годам колонии Политика, 14:23
Равиля Якубова назначили старшим тренером хоккейного «Динамо» Спорт, 14:20
Риелторы дали прогноз по ценам и спросу на жилье в Москве на 2026 год Недвижимость, 14:17
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии Общество, 14:14
Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Как трансформируется IT-ландшафт российского бизнеса Отрасли, 14:09
Сервис Drivee составил карту вежливости российских городов Компании, 14:00
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Барщевский объяснил решение уйти с должности полпреда правительства в КС
РАДИО
 Политика, 13:59
Как «Щелкунчик» стал новогодним хитом: непростая история балета Стиль, 13:58
Госдума разрешила строить гостиницы на виноградниках Вино, 13:52
Суд арестовал напавшего на школьников в Одинцово подростка Общество, 13:50