Адвокат Лурье заявила, что Долина все еще живет в квартире в Хамовниках

Адвокат Свириденко: Лариса Долина пока проживает в квартире в Хамовниках

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Певица Лариса Долина пока не выехала из спорной квартиры в Хамовниках, которую Верховный суд оставил за покупательницей Полиной Лурье. Об этом рассказала «РИА Новости» адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Долина остается в квартире, с нами никто не связывался после заседания в Верховном суде», — сказала она.

Адвокат также напомнила, что 25 декабря Мосгорсуд рассмотрит иск о выселении Долиной. По закону она, утратив статус собственника, обязана сняться с регистрационного учета и выехать из квартиры.

16 декабря судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций и отказала певице в удовлетворении иска к Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье: квартира остается за покупательницей.

Лурье в иске потребовала принудительно выселить певицу из жилья. Сторона Долиной ходатайствовала о рассмотрении дела в закрытом режиме, но ей было отказано.

В 2024 году Долина продала Лурье пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн руб., но позже заявила, что действовала под влиянием мошенников, и потребовала вернуть жилье. Суд удовлетворил требование певицы, а покупательница в итоге осталась и без квартиры, и без денег.