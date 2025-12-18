Секс-блогера Сашу Казанцеву заочно приговорили к девяти годам колонии

Александра Казанцева (Фото: zakatalki / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Суд в Москве заочно вынес приговор ЛГБТ-активистке и блогеру (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) Александре Казанцевой (Минюстом России признана иноагентом), находящейся в розыске, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Подсудимой назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд лишил Казанцеву права в течение пяти лет администрировать сайты и «информационно-телекоммуникационные сети».

39-летнюю активистку признали виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса:

п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение фейков про армию по мотивам политической ненависти);

ч. 1.1 ст. 282.2 (вербовка в деятельность экстремистской организации);

ч. 2 ст. 282.2 (участие в организации, деятельность которой признанна экстремистской и запрещена);

ч. 2 ст. 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).

Согласно материалам дела с декабря 2023 года по май 2025 года Казанцева участвовала в движении, запрещенном в России по решению Верховного суда, и систематически совершала «действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности ячейки международного общественного движения и вовлечение в него неограниченного круга лиц».

Также в феврале 2025 года она разместила в соцсетях «ложную публикацию об использовании Вооруженных сил Российской федерации».

Женщину дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но она продолжила распространять в соцсетях материалы без иноагентской плашки, пояснили в прокуратуре.

Александра (Саша) Казанцева — блогер, редактор международного секс-исследовательского проекта OMGYES (Институт Кинси), сотрудничает с международными СМИ и НКО.

В реестр иноагентов Казанцеа была включена в феврале 2023 года.

В сентябре 2025 года Хорошевский суд Москвы заочно арестовал Казанцеву, проживающую в Литве, по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса).

В октябре Росфинмониторинг включил ее в перечень террористов и экстремистов в России.