Секс-блогера Сашу Казанцеву заочно приговорили к девяти годам колонии
Суд в Москве заочно вынес приговор ЛГБТ-активистке и блогеру (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) Александре Казанцевой (Минюстом России признана иноагентом), находящейся в розыске, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Подсудимой назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд лишил Казанцеву права в течение пяти лет администрировать сайты и «информационно-телекоммуникационные сети».
39-летнюю активистку признали виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса:
- п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение фейков про армию по мотивам политической ненависти);
- ч. 1.1 ст. 282.2 (вербовка в деятельность экстремистской организации);
- ч. 2 ст. 282.2 (участие в организации, деятельность которой признанна экстремистской и запрещена);
- ч. 2 ст. 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).
Согласно материалам дела с декабря 2023 года по май 2025 года Казанцева участвовала в движении, запрещенном в России по решению Верховного суда, и систематически совершала «действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности ячейки международного общественного движения и вовлечение в него неограниченного круга лиц».
Также в феврале 2025 года она разместила в соцсетях «ложную публикацию об использовании Вооруженных сил Российской федерации».
Женщину дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но она продолжила распространять в соцсетях материалы без иноагентской плашки, пояснили в прокуратуре.
Александра (Саша) Казанцева — блогер, редактор международного секс-исследовательского проекта OMGYES (Институт Кинси), сотрудничает с международными СМИ и НКО.
В реестр иноагентов Казанцеа была включена в феврале 2023 года.
В сентябре 2025 года Хорошевский суд Москвы заочно арестовал Казанцеву, проживающую в Литве, по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса).
В октябре Росфинмониторинг включил ее в перечень террористов и экстремистов в России.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы