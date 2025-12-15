Певицу Максакову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Мария Максакова (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Пресненский районный суд Москвы постановил назначить оперной певице Марии Максаковой-Игенбергс (признана Минюстом иностранным агентом) административное наказание по ч. 2 ст. 19.34 КоАП России, следует из картотеки дел об административных правонарушениях первой инстанции на портале столичных судов общей юрисдикции.

«РИА Новости» уточняет, что Максакову оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение закона об иностранных агентах.

Ч. 2 ст. 19.34 КоАП России предусматривает ответственность за непредставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган сведений (отчета) о деятельности иностранного агента. Административный штраф по этой статье составляет 30–50 тыс. руб. Повторное совершение правонарушения может повлечь уголовную ответственность.

Согласно карточке дела, административное дело в отношении Максаковой было зарегистрировано в Пресненском суде 2 октября 2025 года, его рассмотрение состоялось 11 декабря.

В конце сентября тот же районный суд столицы заочно приговорил Максакову к четырем с половиной годам по уголовному делу о призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента. Судья удовлетворил ходатайство прокурора лишь частично — обвинение просило пять лет и два месяца лишения свободы.

Мария Максакова, в прошлом солистка Мариинского театра, живет сейчас за границей.