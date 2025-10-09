 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Росфинмониторинг внес секс-блогера Сашу Казанцеву в реестр экстремистов

Александра Казанцева
Александра Казанцева (Фото: zakatalki / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила секс-просветительницу и ЛГБТ-активистку (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) Александру Казанцеву (Минюстом России признана иноагентом) в перечень террористов и экстремистов в России.

Соответствующая запись № 7466 появилась в разделе реестра «Физические лица». Она выглядит так: «КАЗАНЦЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА, 28.08.1986 г.р., Г. МОСКВА».

Фигурантов «дела издателей» внесли в реестр террористов и экстремистов
Политика
Дмитрий Протопопов

Согласно закону, финансовые учреждения страны обязаны заморозить средства физлиц из перечня Росфинмониторинга и прекратить их обслуживание.

Александра (Саша) Казанцева — секс-просветительница, блогер, редактор международного секс-исследовательского проекта OMGYES (Институт Кинси), сотрудничает с международными СМИ и НКО.

26 сентября 2025 года Хорошевский суд Москвы заочно арестовал Казанцеву, проживающую в Литве, по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее, в марте этого года, женщину объявили в России в розыск.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Росфинмониторинг ЛГБТ иноагент нетрадиционные сексуальные отношения
Материалы по теме
Движение сатанистов включили в перечень террористов и экстремистов
Политика
Росфинмониторинг исключил из списка террористов более 300 человек
Политика
Росфинмониторинг сможет приостанавливать переводы дропперов
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 17:05
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Сербия передала на гуманитарную помощь Курской области ₽472 млн Политика, 18:55
Российская теннисистка впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга WTA Спорт, 18:54
Уитакер заявил о «мощном» оружии США, которое еще не передавали Украине Политика, 18:48
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
Минобороны заявило о подрыве ВСУ части аммиакопровода «Тольятти — Одесса» Политика, 18:44
Премьер Латвии сочла идею «стены дронов» «очень сырой» Политика, 18:41
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:41
МИД оценил идеи экс-помощника президента США по урегулированию на Украине Политика, 18:35
Глава «Газпрома» предупредил об аномально холодной зиме Общество, 18:35
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Цена на алюминий поднялась выше $2800 за тонну впервые с мая 2022 года Инвестиции, 18:27
Путин заявил о сигналах из Израиля о нежелании конфронтации с Ираном Политика, 18:26
Медведев поблагодарил Ким Чен Ына и военных КНДР Политика, 18:23