Росфинмониторинг внес секс-блогера Сашу Казанцеву в реестр экстремистов

Александра Казанцева (Фото: zakatalki / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила секс-просветительницу и ЛГБТ-активистку (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) Александру Казанцеву (Минюстом России признана иноагентом) в перечень террористов и экстремистов в России.

Соответствующая запись № 7466 появилась в разделе реестра «Физические лица». Она выглядит так: «КАЗАНЦЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА, 28.08.1986 г.р., Г. МОСКВА».

Согласно закону, финансовые учреждения страны обязаны заморозить средства физлиц из перечня Росфинмониторинга и прекратить их обслуживание.

Александра (Саша) Казанцева — секс-просветительница, блогер, редактор международного секс-исследовательского проекта OMGYES (Институт Кинси), сотрудничает с международными СМИ и НКО.

26 сентября 2025 года Хорошевский суд Москвы заочно арестовал Казанцеву, проживающую в Литве, по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее, в марте этого года, женщину объявили в России в розыск.