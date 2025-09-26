Суд заочно арестовал секс-просветительницу Александру Казанцеву
Хорошевский районный суд заочно арестовал секс-просветительницу и ЛГБТ-активистку (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) Александру Казанцеву (внесена в список иноагентов в России). Данные опубликованы в картотеке суда.
Казанцеву подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1).
В марте Казанцеву объявили в розыск.
В реестр иноагентов активистка попала в феврале 2023 года. Минюст тогда сообщил, что Казанцева живет за границей, «пропагандирует ЛГБТ-отношения» и принимает участие в сборе средств для Украины.
В августе 2024 года суд в Москве оштрафовал Казанцеву на 40 тыс. руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
Александра Казанцева — секс-просветительница, редактор международного секс-исследовательского проекта OMGYES (Институт Кинси), сотрудничает с международными СМИ и НКО.
