Акции оборонных компаний ЕС рухнули на фоне новостей о мирном плане США

На фоне новостей о разработке мирного плана ценные бумаги европейских оборонных компаний рухнули. Лидеры ЕС и Зеленский уже обсудили план, предложенный США, и согласились, что нынешняя линия фронта должна быть «отправной точкой

В пятницу 21 ноября акции европейских оборонных компаний упали до самого низкого уровня с конца августа после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «работать» над планом США по прекращению конфликта, передает Reuters.

Так, индекс акций компаний аэрокосмической и оборонной промышленности снизился на 3,3%. Он оказался хуже индекса STOXX 600 (600 компаний из 17 европейских стран, в том числе компании ВПК), который снизился на 1%.

Наибольшие потери понесли потеряли компании Германии: акции Renk (производит компоненты для танков, фрегатов, ледоколов) упали примерно на 11%, ценные бумаги Hensoldt (производителя танков Leopard) и Rheinmetall потеряли 7%. Активы немецкой судостроительной компании TKMS (входит в ThyssenKrupp) также демонстрируют снижение около 5%.

Итальянский машиностроительный холдинг Leonardo и шведская Saab, обслуживающая авиацию, снизились на бирже примерно на 4–5%. Акции испанской оборонно-технологической компании Indra, занимающейся в том числе электроникой военного назначения — на столько же.

«Даже если Европа почувствует себя ошеломленной, [президент США Дональд] Трамп и [президент России Владимир] Путин не будут беспокоиться. Вполне возможно, что мирный план действительно увенчается успехом», — сказал агентству франкфуртский трейдер.

Согласно мирному плану США, Украина отказывается от вступления в НАТО, численность ВСУ сокращаются, выборы в стране должны пройти через сто дней после подписания, а Крым, Луганск и Донецк признаются де-факто российскими территориями.

Однако европейские союзники Украины по итогу отвергли ключевые условия плана и договорились о том, что ВСУ должны оставаться способными защищать суверенитет страны и что нынешняя линия соприкосновения должна стать «отправной точкой для любых мирных переговоров». При это Reuters сообщил об одобрении секретарем СНБО Рустемом Умеровым большей части проекта мирного плана США.