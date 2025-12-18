Защита оштрафованного за поиск в интернете россиянина подала жалобу

Фото: Олеся Чепурченко / ТАСС

Защита 20-летнего Сергея Глухих, который ранее первым в России был оштрафован на 3 тыс. руб. по статье о поиске экстремистских материалов, подала жалобу на постановление суда. Об этом РБК сообщил адвокат молодого человека Сергей Барсуков.

Жалоба была подана 18 декабря. По словам адвоката, по делу Глухих очень много вопросов.

«Не ясно, каким образом определена подсудность. Почему суд принял за основу показания двух свидетелей, участвующих в качестве понятых в осмотре телефона в здании местного отдела ФСБ», — рассказал Барсуков.

Адвокат также обратил внимание на то, как информация о поиске поступила силовым ведомствам. По его словам, опрошенная в суде в качестве свидетеля сотрудница полиции рассказала о получении сообщения о поиске экстремистского материала от неустановленного лица. «В материалах дела отсутствует информация о принятых правоохранительными органами мерах об установлении данных неустановленного лица, сообщившего о поиске экстремистских материалов, что также настораживает и вызывает немало вопросов», — заключил он.

Ранее Барсуков рассказал, что на жителя Свердловской области Глухих составили протокол из-за просмотра статей о «Русском добровольческом корпусе» (РДК) и батальоне «Азов» (признаны в России террористическими и запрещены). По словам адвоката, его подзащитный «наткнулся на символику, материалы запрещенных организаций», а потом закрыл страницы. Барсуков также подчеркнул, что специально Глухих ничего не искал.

Ст. 13.53 была включена в КоАП в июле 2025 года. Поправки в закон о штрафах вступили в силу 1 сентября. К экстремистским относятся материалы, включенные Минюстом в федеральный список экстремистских материалов или указанные в п. 3 ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Сейчас в этом реестре порядка 5,5 тыс. записей.