Что такое экстремистские материалы: реестр, ответственность за поиск

Фото: 57stock / imagebroker.com / Global Look Press

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу поправки о штрафах в размере 3–5 тыс. руб. за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN. В октябре в Свердловской области завели первое дело по этой статье.

Разбираем в справочном материале, что именно понимается под такими материалами, какова правовая ответственность за их поиск и как избежать непреднамеренного нарушения закона.

Содержание:

Экстремистские материалы: что это, ответственность за поиск

Экстремистские материалы — в российском правовом поле это информационные продукты (документы, аудио‑ и видеозаписи, изображения), которые признаны содержащими прямые призывы к экстремизму или оправдывающими его необходимость. Законодательный запрет на их обнародование и тиражирование закреплен в Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года.

Формы материалов, которые могут признать экстремистскими, разнообразны:

текстовые — книги, статьи, брошюры, листовки, публикации в интернете;

книги, статьи, брошюры, листовки, публикации в интернете; аудио- и видеоматериалы — выступления, интервью, музыкальные композиции , видеоролики, подкасты;

графические изображения — плакаты, мемы, рисунки;

символика и атрибутика — эмблемы, флаги, знаки, одежда и предметы с экстремистской символикой.

Решение о признании материала экстремистским принимают в судебном порядке. После вступления решения суда в силу его вносят в Федеральный список экстремистских материалов, формированием и ведением которого занимается Министерство юстиции России. В список включают точные идентификаторы материалов, в том числе авторство, даты публикации и форматы файлов. К концу 2025 года в этом реестре было около 5,5 тыс. наименований.

К экстремистским также относят материалы, перечисленные в пункте 3 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». Речь идет о произведениях руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии и фашистской партии Италии; выступлениях, изображениях руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала; публикациях, пропагандирующих превосходство по расовому, национальному или иному признаку.

Согласно закону, если какую-то организацию включают в реестр экстремистских, это не делает автоматически все ее материалы экстремистскими: для этого нужно решение суда относительно каждого конкретного произведения. Это касается и контента, авторы которого внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также постов в Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). В июле глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что новый закон о запрете поиска экстремистских материалов тоже будет касаться только конкретных материалов, а не, например, соцсетей в целом, даже если они признаны экстремистскими.

С 1 сентября 2025 года за поиск запрещенной информации грозит штраф 3–5 тыс. руб. Этот же закон вводит ответственность за рекламу средств обхода блокировок, штраф для граждан составляет от 50 до 80 тыс. руб., для должностных лиц — от 80 до 150 тыс. руб., для организаций — от 250 до 500 тыс. руб.

В октябре Минцифры сообщило, что рассматривает «вопрос законодательного уточнения случаев, не подпадающих под запрет поиска экстремистских материалов» в интернете, «включая научные и исследовательские цели» и деятельность в рамках «правотворческой и правоохранительной функций».

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Что считается поиском и чем он отличается от просмотра

Согласно новому закону, под поиском экстремистских материалов подразумевается «умышленное» использование интернет-поисковиков, социальных сетей, форумов и цифровых платформ для обнаружения «заведомо экстремистского» контента.

«По закону речь идет о запрете поиска, причем не обычного, а умышленного. Поиск не равен просмотру. Поиск — это действие, которое предваряет последующий просмотр. Для того чтобы что-то просмотреть, сначала это надо найти, — пояснила в разговоре с РБК медиаюрист Светлана Кузеванова, — Поэтому под поиском подразумевается именно введение поискового запроса, так как в законе речь идет про конкретные материалы и речь идет про интернет».

Как рассказали в июле в комитете по госстроительству, к целенаправленному поиску экстремистских материалов также будут относить, например, запросы в поисковике «Как создать бомбу» или «Как вступить в ВСУ».

Бремя доказывания должно лежать на сотрудниках правоохранительных органов. По словам Кузевановой, для того чтобы можно было говорить об умышленном поиске, правоохранителям необходимо доказать, что:

человек понимал, что искомый контент относится к экстремистским материалам; человек специально искал именно его.

«Задумка законодателя такая — запретить именно умышленный поиск. Будет ли в правоприменительной практике это соблюдаться, мы не знаем, поскольку существует «палочная система», поскольку правоохранители на местах могут по-своему трактовать закон. Станут ли они устанавливать и доказывать умысел — большой вопрос», — заключила медиаюрист.

О системности как о критерии умышленности поиска РБК говорил и управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин: «Для этого [умышленного поиска] нужна все-таки системность действий, неоднократные запросы, подписки на соответствующие группы, каналы или рассылки».

Фото: Kati / imagebroker.com / Global Look Press

Как отслеживают поиск экстремистских материалов

Фиксация факта поиска может происходить через анализ сетевого трафика и историю браузера и активности пользователя.

Кроме того, информацию могут получить от онлайн-платформ, интернет-провайдеров, поисковых систем (к примеру, «Яндекс» находится реестре организаторов распространения информации и обязан предоставлять ФСБ информацию по запросу).

В октябре в городе Каменск-Уральский в Свердловской области составили протокол на 20-летнего молодого человека по статье об умышленном поиске экстремистских материалов. Адвокат Сергей Барсуков сообщил, что его подзащитный наткнулся в интернете на статьи о «Русском добровольческом корпусе» (РДК) и батальоне «Азов» (оба признаны в России террористическими организациями и запрещены), но намеренно он их не искал. По словам юриста, данные в правоохранительные органы о действиях подзащитного передал оператор связи. В начале ноября суд возвратил дело в полицию с целью устранения недостатков.

Что важно знать о штрафах за поиск экстремистских материалов