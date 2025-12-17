Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на Ростовскую область

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Шолоховский, Тарасовский, Матвеево-Курганский, Родионово-Несветайский, Константиновский и Тацинский районы Ростовской области, а также на город Новошахтинск. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

По словам главы региона, в результате ударов никто не пострадал. «В станице Николаевская Константиновского района повреждено имущество частного предприятия», — написал Слюсарь. Последствия на земле уточняются.

В ночь на 17 декабря оперштаб Краснодарского края, граничащего с Ростовской областью, сообщил, что в результате атаки дронов на Славянский район пострадали два человека, их госпитализировали. Повреждения получили не менее пяти домов. Фрагменты беспилотников также упали на территорию частного сектора города Славянска-на-Кубани и в поселке Прибрежный.

На фоне угрозы беспилотной опасности полеты в ночь на 17 декабря приостанавливали аэропорты Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса, Саратова, Пензы и Тамбова. В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер», сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло. Три последних аэропорта сняли ограничения, в остальных меры продолжают действовать.