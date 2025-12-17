В Краснодарском крае после атаки дронов приостановили работу трех школ

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Во время атаки дронов в Краснодарском крае пострадали два человека, сообщил вице-губернатор региона Александр Руденко.

Была приостановлена работа 21 детского сада и трех школ. Это произошло из-за отключения воды, электричества и тепла.

Происшествие произошло в Славянском районе. Пострадавших госпитализировали в Славянскую ЦРБ. «В настоящее время санавиацией готовится перевод пациентов в Краевую клиническую больница № 1 имени С. В. Очаповского», — сообщил Руденко.

Также в Славянском районе из-за падения сбитых дронов не менее пяти домов в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный получили повреждения.

Помимо этого, обломки дрона повредили две высоковольтные линии электропередачи, из-за повреждений около 38,8 тыс. человек остались без света.