Два человека пострадали при атаке дронов на район Краснодарского края

В результате атаки беспилотников на Славянский район Краснодарского края пострадали двое человек, повреждения получили не менее пяти домов, сообщил краевой оперштаб в телеграм-канале.

«Раненых госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, фрагменты беспилотников были обнаружены в частном секторе города Славянска-на-Кубани и в поселке Прибрежный. В результате происшествия в ряде домов повреждены кровли и выбиты окна. Также в районном центре зафиксированы повреждения на электросетях. На месте работают оперативные и специальные службы.

Позже оперштаб сообщил об обнаружении обломков дронов в Красноармейском районе Кубани у девяти домовладений. «Во всех случаях пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы», — написал оперштаб.

Обломки беспилотников упали на территориях станицы Чебургольской, а также хуторов Протичка и Крижановский. В результате происшествия в ряде частных домов оказались выбиты окна и двери, повреждены хозяйственные постройки, навесы и гаражи. Кроме того, пострадало здание складского помещения.

В ночь на 17 декабря временные ограничения на фоне угрозы атаки беспилотников ввел аэропорт Краснодара в 1:33 мск. Ограничения в нем продолжают действовать.