Лурье заявила, что Долина не предлагала ей вернуть деньги за квартиру

Полина Лурье (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полина Лурье не получала от певицы предложений о возврате денег в обмен на передачу жилья. Об этом Лурье сообщила в эфире программы «Пусть говорят».

«Пока она (Долина. — РБК) не предлагала», — сказала она, отвечая на вопрос ведущего о возможных действиях в случае такого предложения.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко уточнила, что после заявления певицы, сделанного ею в эфире «Первого канала» 5 декабря, предложение о возврате средств поступило Лурье не лично от артистки, а от ее адвоката.

«Ни одного раза после заключения договора купли-продажи Долина с Лурье не разговаривала. Никаких извинений не было, хотя Полина этого ждала», — отметила Свириденко.

Верховный суд накануне отменил решения трех инстанций по делу Долиной. Он признал, что квартира принадлежит покупательнице и если Долина ее не покинет, то Мосгорсуд рассмотрит иск о выселении певицы.

Лариса Долина ранее заявляла, что летом 2024 года стала жертвой телефонных мошенников, которые, по ее словам, под сильным психологическим давлением убедили ее продать квартиру в Хамовниках стоимостью более 138 млн руб. В марте 2025 года суд признал сделку недействительной, после чего покупательница Полина Лурье осталась без квартиры и уплаченных средств.

В начале декабря Долина сообщила о готовности вернуть Лурье деньги, потраченные последней на квартиру. Покупательница от этого предложения отказалась.