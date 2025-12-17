 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Лурье заявила, что Долина не предлагала ей вернуть деньги за квартиру

Полина Лурье
Полина Лурье (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полина Лурье не получала от певицы предложений о возврате денег в обмен на передачу жилья. Об этом Лурье сообщила в эфире программы «Пусть говорят».

«Пока она (Долина. — РБК) не предлагала», — сказала она, отвечая на вопрос ведущего о возможных действиях в случае такого предложения.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко уточнила, что после заявления певицы, сделанного ею в эфире «Первого канала» 5 декабря, предложение о возврате средств поступило Лурье не лично от артистки, а от ее адвоката.

«Ни одного раза после заключения договора купли-продажи Долина с Лурье не разговаривала. Никаких извинений не было, хотя Полина этого ждала», — отметила Свириденко.

Покупательница квартиры Долиной сделала заявление. Что известно о деле
Экономика
Лариса Долина

Верховный суд накануне отменил решения трех инстанций по делу Долиной. Он признал, что квартира принадлежит покупательнице и если Долина ее не покинет, то Мосгорсуд рассмотрит иск о выселении певицы.

Лариса Долина ранее заявляла, что летом 2024 года стала жертвой телефонных мошенников, которые, по ее словам, под сильным психологическим давлением убедили ее продать квартиру в Хамовниках стоимостью более 138 млн руб. В марте 2025 года суд признал сделку недействительной, после чего покупательница Полина Лурье осталась без квартиры и уплаченных средств.

В начале декабря Долина сообщила о готовности вернуть Лурье деньги, потраченные последней на квартиру. Покупательница от этого предложения отказалась.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Лариса Долина квартира возврат средств
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года

