В Одессе привлекли помощь для водоснабжения населения

«Страна.ua»: в Одессе сохраняются проблемы с водой после ударов по энергетике

Фото: Shutterstock

В Одессе сохраняются проблемы с водоснабжением после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что во всех районах города размещены автоцистерны, где одесситы могут набрать воду. Кроме того, из других регионов в Одессу переданы генераторы, которые обеспечивают электропитание городских котельных.

12 декабря Минобороны России сообщило о нанесении ударов по предприятиям военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

Кроме этого, были повреждены цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия, склады горючего и военно-технического имущества и пункты временной дислокации ВСУ.

Удары были нанесены в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.

Минобороны России подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

13 декабря стало известно, что большая часть Одессы осталась без тепла и воды. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Лисак. По его словам, в городе ночью и утром звучали взрывы, в результате чего были обесточены объекты энергетической инфраструктуры.

Пресс-служба мэрии Одессы также сообщила об отключении ряда объектов критической инфраструктуры. Власти заявили, что круглосуточно работают пункты несокрушимости, городские больницы переведены на автономное электроснабжение, обеспечены запасы воды и топлива. Бюветные комплексы функционируют от генераторов, организован подвоз технической воды в районы города.

По данным мэрии, подача тепла и воды была отключена на 14 улицах в четырех районах Одессы — Приморском, Хаджибейском, Киевском и Пересыпском.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате ударов возникли возгорания, были повреждены административные здания и объекты энергетики. В отдельных районах области наблюдались перебои с электроснабжением. Также без электроснабжения остались все тяговые подстанции города, из-за чего временно была приостановлена работа трамваев и троллейбусов.

Всего на Украине более 1 млн абонентов остались без электроэнергии после взрывов в ночь на 13 декабря, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.