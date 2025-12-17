 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Путин назвал Северск значимым для России городом

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: news_kremlin / Telegram)

Северск, о взятии которого ранее сообщил глава Генштаба Валерий Герасимов, — значимый город, заявил президент России Владимир Путин.

«В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную, эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск — значимый для нас русский город», — сказал он.

Северск — город в северо-западной части Донбасса. Расположен в 15 км от Лисичанска и в 25 км от Славянска, расстояние до Бахмута (Артемовск) — 30 км. Город имел стратегическое значение для ВСУ, поскольку он прикрывал дорогу на Лиман и Славянск — центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.

Северск: что это за город, значение для ВСУ и ВС России
База знаний
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Герасимов, докладывая 11 декабря о взятии Северска, заявил, что с занятием города создаются условия для дальнейшего наступления на Славянск.

В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе совещания в Кремле, которое провел Путин, обсуждался полный переход Северска под контроль России.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Северск ДНР Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

