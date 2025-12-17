Путин назвал Северск значимым для России городом

Владимир Путин (Фото: news_kremlin / Telegram)

Северск, о взятии которого ранее сообщил глава Генштаба Валерий Герасимов, — значимый город, заявил президент России Владимир Путин.

«В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную, эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск — значимый для нас русский город», — сказал он.

Северск — город в северо-западной части Донбасса. Расположен в 15 км от Лисичанска и в 25 км от Славянска, расстояние до Бахмута (Артемовск) — 30 км. Город имел стратегическое значение для ВСУ, поскольку он прикрывал дорогу на Лиман и Славянск — центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.

Герасимов, докладывая 11 декабря о взятии Северска, заявил, что с занятием города создаются условия для дальнейшего наступления на Славянск.

В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе совещания в Кремле, которое провел Путин, обсуждался полный переход Северска под контроль России.