 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

В России объявили нежелательной НПО из Саксонии

НПО «Русскоязычные демократки и демократы Саксонии» признали нежелательной
Фото: Генпрокуратура России
Фото: Генпрокуратура России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации (НПО) Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V. («Русскоязычные демократки и демократы Саксонии»), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Несмотря на заявленное продвижение демократических ценностей, по сути, это антироссийская структура, ориентированная на консолидацию представителей так называемой волны демократической эмиграции из России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что НПО использует «потенциал релокантов и оппозиционеров для идеологической обработки русскоязычной диаспоры в Саксонии» и реализует «проекты по дискредитации руководства России», его внешней и внутренней политики.

В России сотрудничество с нежелательной организацией влечет как административную, так и уголовную ответственность — в зависимости от характера действий и были ли они совершены повторно. По ст. 20.33 КоАП граждане могут быть оштрафованы за участие в ее деятельности на сумму до 15 тыс. руб., должностные лица — до 50 тыс. руб. Юридические лица могут получить штраф на сумму до 100 тыс. руб. Уголовная ответственность по ст. 284.1 УК наступает, если действия совершены повторно после назначения административного наказания.

В Генпрокуратуре также подчеркнули, что в этом регионе ФРГ высока поддержка населением «партий, придерживающихся курса на нормализацию отношений с Россией».

Созданная фондом Сороса голландская НПО признана нежелательной в России
Политика
Джордж Сорос

НПО была основана 18 июля 2024 года. 10 декабря по случаю Международного дня прав человека она провела в Дрездене публичную дискуссию с участием политолога Екатерины Шульман (признана в России иностранным агентом) и главы фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой (она и фонд признаны иноагентами в России, «Русь сидящая» — нежелательная организация).

Летом 2025 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. За год до этого Генпрокуратура России признала организации, возглавляемые Романовой, нежелательными в России.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Генпрокуратура нежелательные организации Германия иноагенты неправительственные организации

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Минюст включил Deutsche Welle в реестр нежелательных организаций
Политика
Уральских блогеров заподозрили в работе на нежелательные организации
Политика
Минюст признал нежелательной Международную федерацию за права человека
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 18:08 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 18:08
Экс-начальник вещевого управления Минобороны получил семь лет за взятку Политика, 18:19
Эксперты оценили рост предложения в небоскребах бизнес-класса в Москве Недвижимость, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Маршалловы острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход Экономика, 18:11
ВЭБ.РФ оценил потенциал роста инвестиций в устойчивое развитие Отрасли, 18:11
Путин назвал Северск значимым для России городом Политика, 18:07
Лидеры рекламной индустрии нашли «формулу креативной эффективности» Пресс-релиз, 18:06
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Путин назвал взятие Северска возможностью для продолжения наступления Политика, 18:05
В России объявили нежелательной НПО из Саксонии Политика, 18:02
Карлсен заявил, что ему было стыдно «срубить флаг» россиянину на турнире Спорт, 18:00
Кастом как предчувствие. Почему индивидуальная отделка стала новым шиком Недвижимость, 17:56
ЦБ впервые за месяц поднял курс доллара выше ₽80 Инвестиции, 17:53
Дисконты на Urals растут: что будет с бюджетом и рублем. ВидеоПодписка на РБК, 17:49 
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49