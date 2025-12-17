В России объявили нежелательной НПО из Саксонии

Фото: Генпрокуратура России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации (НПО) Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V. («Русскоязычные демократки и демократы Саксонии»), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Несмотря на заявленное продвижение демократических ценностей, по сути, это антироссийская структура, ориентированная на консолидацию представителей так называемой волны демократической эмиграции из России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что НПО использует «потенциал релокантов и оппозиционеров для идеологической обработки русскоязычной диаспоры в Саксонии» и реализует «проекты по дискредитации руководства России», его внешней и внутренней политики.

В России сотрудничество с нежелательной организацией влечет как административную, так и уголовную ответственность — в зависимости от характера действий и были ли они совершены повторно. По ст. 20.33 КоАП граждане могут быть оштрафованы за участие в ее деятельности на сумму до 15 тыс. руб., должностные лица — до 50 тыс. руб. Юридические лица могут получить штраф на сумму до 100 тыс. руб. Уголовная ответственность по ст. 284.1 УК наступает, если действия совершены повторно после назначения административного наказания.

В Генпрокуратуре также подчеркнули, что в этом регионе ФРГ высока поддержка населением «партий, придерживающихся курса на нормализацию отношений с Россией».

НПО была основана 18 июля 2024 года. 10 декабря по случаю Международного дня прав человека она провела в Дрездене публичную дискуссию с участием политолога Екатерины Шульман (признана в России иностранным агентом) и главы фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой (она и фонд признаны иноагентами в России, «Русь сидящая» — нежелательная организация).

Летом 2025 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. За год до этого Генпрокуратура России признала организации, возглавляемые Романовой, нежелательными в России.