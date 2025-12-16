Созданная фондом Сороса голландская НПО признана нежелательной в России

Нидерландская НПО Stichting Justice Initiative объявлена нежелательной в России, сообщила Генпрокуратура. Она, создана при участии фонда Сороса и занималась исками в ЕСПЧ. Ее российская «дочка» пять лет была в реестре иноагентов

Джордж Сорос (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Нидерландская неправительственная организация Stichting Justice Initiative, созданная при участии американского фонда Джорджа Сороса, объявлена нежелательной в России. Об этом сообщила Генпрокуратура в своем телеграм-канале.

«Под предлогом сбора материалов о нарушении прав человека в нашей стране участники созданной еще в 2001 году нидерландской НПО фактически оказывают помощь киевскому режиму, буквально выдумывая и документируя факты о так называемых военных преступлениях, якобы совершаемых российскими военнослужащими в зоне проведения спецоперации.», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, организация занималась сбором материалов о «нарушении прав человека в России», а затем инициировала судебные процессы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022-м и не исполняет решения этой инстанции.

После этого акцент работы организации сместился на составление докладов о ситуации с правами человека в свете российско-украинского конфликта. Для этого ее члены активно сотрудничают с иноагентами и иностранными структурами, деятельность которых в России запрещена, пояснила Генпрокуратура.

Российский фонд «Правовая инициатива», который связан с Stichting Justice Initiative, был включен в реестр иностранных агентов в 2019 году. В 2024-м решение было отменено. В 2000-х организация занималась исками жителей Чечни против российских властей и публикацией отчетов о состоянии дел в правами человека на Северном Кавказе.

В начале декабря Минюст внес французскую Международную федерацию за права человека (Fédération internationale pour les droits humains, признана нежелательной в России) в перечень нежелательных организаций. Генпрокуратура объявила организацию нежелательной в России 13 ноября.

В России сотрудничество с нежелательной организацией влечет как административную, так и уголовную ответственность — в зависимости от характера действий, и были ли они совершены повторно. По ст. 20.33 КоАП граждане могут быть оштрафованы за участие в ее деятельности на сумму до 15 тыс. руб., должностные лица — до 50 тыс. руб. Юридические лица же могут получить штраф на сумму до 100 тыс. руб. Уголовная ответственность по ст. 284.1 УК наступает, если действия совершены повторно после назначения административного наказания.

Генеральная прокуратура первой присваивает организации статус нежелательной. Затем министерство юстиции включает ее в соответствующий перечень. Власти считают нежелательными организации, деятельность которых представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. Присвоение такого статуса означает запрет на осуществление деятельности. В перечне на сайте Минюста 285 нежелательных организаций по состоянию на 4 декабря 2025-го.