«Русь сидящую» признали нежелательной в России
Генпрокуратура России признала нежелательными организациями Russland hinter gittern и MRR-Fund gemeinnützige в Германии и Za vaši a naši svobodu и Kulturus в Чехии, говорится в сообщении надзорного ведомства.
Russland hinter gittern — немецкое юрлицо фонда «Русь сидящая», правозащитницы Ольги Романовой (она и организация признаны иноагентами в России). Романова сообщила, что все эти организации имеют к ней «самое непосредственное отношение» и выразила гордость за них.
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