 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Радиостанция «Судного дня» передала в эфир новое сообщение

Радиостанция «Судного дня» передала в эфир новое слово «татумари»
Фото: Валерий Бушухин / ТАСС
Фото: Валерий Бушухин / ТАСС

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная в мире как «радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», в среду, 17 декабря, вышла в эфир с новым голосовым сообщением. Трансляция началась в 16:37 по московскому времени, сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи».

В эфире прозвучал цифровой код и незнакомое слово. Послание звучало так: «НЖТИ 32409 ТАТУМАРИ 3995 2030». Слово «татумари» ранее в передачах станции не встречалось.

Радиостанция «УВБ-76», известная во всем мире под прозвищами «Жужжалка» (The Buzzer) или «Радиостанция Судного дня», уже несколько десятилетий остается одной из самых таинственных коротковолновых станций. Она вещает на частоте 4625 кГц, и ее сигнал, который можно поймать в эфире или слушать онлайн, представляет собой непрерывное монотонное жужжание.

Это жужжание, похожее на низкочастотный гудящий тон, периодически прерывается короткими щелчками или, что гораздо реже, голосовыми сообщениями. Именно эти редкие вкрапления и привлекают внимание. В эфире звучат последовательности цифр, кодовые слова или наборы букв.

Станция начала свою работу примерно в середине 1970-х годов и с тех пор стала символом эпохи холодной войны. Ее считают классическим примером так называемых номерных станций (numbers stations), которые, по мнению экспертов, используются разведками разных стран для зашифрованной связи с агентами. Самый мрачный сценарий, давший станции одно из ее прозвищ, предполагает, что она предназначена для передачи приказа о применении ядерного оружия в случае чрезвычайной ситуации, то есть «на Судный день».

Перед этим, 23 ноября, радиостанция передала в эфир новое слово с кодом. «НЖТИ 50130 СМОТРЕНЬЕ 1839 7235», — такое сообщение прозвучало в 15:23.

В предыдущий раз, 20 ноября, радиостанция выходила в эфир несколько раз. Тогда там прозвучали слова «коммерсант», «лещохлев», «иксобоев», «пляжокот» и «лярдотуф».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
УВБ-76 (Жужжалка) радиостанция сообщение

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 после перерыва вышла в эфир
Общество
«Радиостанция Судного дня» снова передала в эфир слово с корнем «мозг»
Общество
«Радиостанция Судного дня» передала в эфире слово «тормомозг»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 17:58
Эксперты оценили рост предложения в небоскребах бизнес-класса в Москве Недвижимость, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Маршалловы острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход Экономика, 18:11
ВЭБ.РФ оценил потенциал роста инвестиций в устойчивое развитие Отрасли, 18:11
Путин назвал Северск значимым для России городом Политика, 18:07
Лидеры рекламной индустрии нашли «формулу креативной эффективности» Пресс-релиз, 18:06
Путин назвал взятие Северска возможностью для продолжения наступления Политика, 18:05
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В России объявили нежелательной НПО из Саксонии Политика, 18:02
Карлсен заявил, что ему было стыдно «срубить флаг» россиянину на турнире Спорт, 18:00
Кастом как предчувствие. Почему индивидуальная отделка стала новым шиком Недвижимость, 17:56
ЦБ впервые за месяц поднял курс доллара выше ₽80 Инвестиции, 17:53
Дисконты на Urals растут: что будет с бюджетом и рублем. ВидеоПодписка на РБК, 17:49 
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Синоптик предупредил о возвращении морозов в Москву перед Новым годом Город, 17:43