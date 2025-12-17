Радиостанция «Судного дня» передала в эфир новое сообщение

Фото: Валерий Бушухин / ТАСС

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная в мире как «радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», в среду, 17 декабря, вышла в эфир с новым голосовым сообщением. Трансляция началась в 16:37 по московскому времени, сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи».

В эфире прозвучал цифровой код и незнакомое слово. Послание звучало так: «НЖТИ 32409 ТАТУМАРИ 3995 2030». Слово «татумари» ранее в передачах станции не встречалось.

Радиостанция «УВБ-76», известная во всем мире под прозвищами «Жужжалка» (The Buzzer) или «Радиостанция Судного дня», уже несколько десятилетий остается одной из самых таинственных коротковолновых станций. Она вещает на частоте 4625 кГц, и ее сигнал, который можно поймать в эфире или слушать онлайн, представляет собой непрерывное монотонное жужжание. Это жужжание, похожее на низкочастотный гудящий тон, периодически прерывается короткими щелчками или, что гораздо реже, голосовыми сообщениями. Именно эти редкие вкрапления и привлекают внимание. В эфире звучат последовательности цифр, кодовые слова или наборы букв. Станция начала свою работу примерно в середине 1970-х годов и с тех пор стала символом эпохи холодной войны. Ее считают классическим примером так называемых номерных станций (numbers stations), которые, по мнению экспертов, используются разведками разных стран для зашифрованной связи с агентами. Самый мрачный сценарий, давший станции одно из ее прозвищ, предполагает, что она предназначена для передачи приказа о применении ядерного оружия в случае чрезвычайной ситуации, то есть «на Судный день».

Перед этим, 23 ноября, радиостанция передала в эфир новое слово с кодом. «НЖТИ 50130 СМОТРЕНЬЕ 1839 7235», — такое сообщение прозвучало в 15:23.

В предыдущий раз, 20 ноября, радиостанция выходила в эфир несколько раз. Тогда там прозвучали слова «коммерсант», «лещохлев», «иксобоев», «пляжокот» и «лярдотуф».