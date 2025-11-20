Радиостанция «Судного дня» передала в эфир слово «коммерсант»
Российская радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», передала новые сообщения, сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи».
Первое появилось 20 ноября в 11:04 по московскому времени. В эфире прозвучало сообщение «НЖТИ 75206 KOMMEPCAHT 9477 7037».
В 12:44 в эфире появилось другое сообщение — «НЖТИ 20276 ЛЕЩОХЛЕВ 6495 6880».
17 ноября радиостанция УВБ-76 передала в эфир слова «жеребость», «оцинковщик», «лесолед», «болонский», «пошлый» и «Латвия».
УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая непрерывно работает с 1970-х на частоте 4625 кГц, также она доступна для прослушивания онлайн. Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных, силовых и разведывательных структур. Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира, хотя почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это жужжание изредка прерывается цифрами и буквосочетаниями.
Радиостанцию называют «радио Судного дня» в связи с версией, что она может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил России.
