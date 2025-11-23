 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Радио Судного дня» прервало трехдневное молчание словом «смотренье»

Фото: Media Whale Stock / Shutterstock
Фото: Media Whale Stock / Shutterstock

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», передала в эфир слово «смотренье», сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 50130 СМОТРЕНЬЕ 1839 7235», — такое сообщение прозвучало в 15:23.

В предыдущий раз, 20 ноября, радиостанция выходила в эфир несколько раз. Тогда там прозвучали слова «коммерсант», «лещохлев», «иксобоев», «пляжокот» и «лярдотуф».

Радиостанция «Судного дня» передала в эфир слово «коммерсант»
Общество
Фото:Franz-Peter Tschauner / dpa / ТАСС

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая непрерывно работает с 1970-х на частоте 4625 кГц, также она доступна для прослушивания онлайн. Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных, силовых и разведывательных структур. Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира, хотя почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это жужжание изредка прерывается цифрами и буквосочетаниями.

Радиостанцию называют «радио Судного дня» в связи с версией, что она может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил России.

