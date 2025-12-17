 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Родственника Черчилля и принцессы Дианы обвинили в трех попытках удушения

Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль
Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Герцогу Мальборо Чарльзу Джеймсу Спенсеру-Черчиллю предъявили обвинения по трем эпизодам умышленного удушения. Об этом в среду сообщила полиция долины Темзы, сообщает Reuters.

70-летний Спенсер-Черчилль был арестован в мае прошлого года по подозрению в совершении преступлений, произошедших в ноябре 2022 года, а также в январе и мае 2024 года в городе Вудсток недалеко от Оксфорда. Ему уже вручили повестку в магистратский суд Оксфорда.

Удушение или асфиксия, не повлекшие смертельного исхода —уголовное преступление в Великобритании, часто применяющееся в делах о домашнем насилии.

Как отмечает The Guardian, все три попытки не привели к смерти потерпевших

Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль, также известный как Джейми Блэндфорд, является 12-м герцогом Мальборо и дальним родственником бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Он представляет одну из наиболее известных аристократических семей страны. Родовым поместьем семьи является Бленхеймский дворец в Вудстоке, где в 2018 году принимали президента США Дональда Трампа.

Спенсер-Черчилль также состоит в родстве с принцессой Дианой, первой супругой короля Карла III.

Карл III принял Зеленского во дворце герцогов Мальборо
Политика

В начале декабря Карл III лишил своего брата Эндрю двух последних титулов — рыцаря-компаньона ордена Подвязки и рыцаря Королевского Викторианского ордена.

До этого, в конце октября, Эндрю выселили из резиденции в Виндзоре из-за ставшей известной публике связи с Вирджинией Джуффре, которая работала на обвиненного в торговле людьми финансиста Джеффри Эпштейна. В своих мемуарах она рассказала, что он трижды вступал с ней в интимную связь, первый раз это случилось, когда ей было 17 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Великобритания герцог удушье обвинения

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Карл III лишил принца Эндрю последних королевских титулов
Общество
В Британии Стерджес признали случайной жертвой покушения на Скрипалей
Политика
Дипломаты сообщили о запросе Турции по делу задушенного в лесу россиянина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 17:58
Эксперты оценили рост предложения в небоскребах бизнес-класса в Москве Недвижимость, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Маршалловы острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход Экономика, 18:11
ВЭБ.РФ оценил потенциал роста инвестиций в устойчивое развитие Отрасли, 18:11
Путин назвал Северск значимым для России городом Политика, 18:07
Лидеры рекламной индустрии нашли «формулу креативной эффективности» Пресс-релиз, 18:06
Путин назвал взятие Северска возможностью для продолжения наступления Политика, 18:05
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В России объявили нежелательной НПО из Саксонии Политика, 18:02
Карлсен заявил, что ему было стыдно «срубить флаг» россиянину на турнире Спорт, 18:00
Кастом как предчувствие. Почему индивидуальная отделка стала новым шиком Недвижимость, 17:56
ЦБ впервые за месяц поднял курс доллара выше ₽80 Инвестиции, 17:53
Дисконты на Urals растут: что будет с бюджетом и рублем. ВидеоПодписка на РБК, 17:49 
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Синоптик предупредил о возвращении морозов в Москву перед Новым годом Город, 17:43