Родственника Черчилля и принцессы Дианы обвинили в трех попытках удушения

Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Герцогу Мальборо Чарльзу Джеймсу Спенсеру-Черчиллю предъявили обвинения по трем эпизодам умышленного удушения. Об этом в среду сообщила полиция долины Темзы, сообщает Reuters.

70-летний Спенсер-Черчилль был арестован в мае прошлого года по подозрению в совершении преступлений, произошедших в ноябре 2022 года, а также в январе и мае 2024 года в городе Вудсток недалеко от Оксфорда. Ему уже вручили повестку в магистратский суд Оксфорда.

Удушение или асфиксия, не повлекшие смертельного исхода —уголовное преступление в Великобритании, часто применяющееся в делах о домашнем насилии. Как отмечает The Guardian, все три попытки не привели к смерти потерпевших

Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль, также известный как Джейми Блэндфорд, является 12-м герцогом Мальборо и дальним родственником бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Он представляет одну из наиболее известных аристократических семей страны. Родовым поместьем семьи является Бленхеймский дворец в Вудстоке, где в 2018 году принимали президента США Дональда Трампа.

Спенсер-Черчилль также состоит в родстве с принцессой Дианой, первой супругой короля Карла III.

В начале декабря Карл III лишил своего брата Эндрю двух последних титулов — рыцаря-компаньона ордена Подвязки и рыцаря Королевского Викторианского ордена.

До этого, в конце октября, Эндрю выселили из резиденции в Виндзоре из-за ставшей известной публике связи с Вирджинией Джуффре, которая работала на обвиненного в торговле людьми финансиста Джеффри Эпштейна. В своих мемуарах она рассказала, что он трижды вступал с ней в интимную связь, первый раз это случилось, когда ей было 17 лет.