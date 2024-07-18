Карл III принял Зеленского в дворце герцогов Мальборо

Король Великобритании Карл III принял президента Украины Владимира Зеленского в Бленхеймском дворце, сообщила королевская семья в Х. Этот дворец расположен в графстве Оксфордшир и является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также родовым имением герцогов Мальборо.

Встреча прошла на полях саммита Европейского политического сообщества. «На встрече 46 европейских лидеров обсудили ряд международных проблем, решений и общих ценностей», — говорится в публикации.

Зеленский в своем телеграм-канале выразил благодарность королю и назвал Великобританию «одним из ближайших и важнейших союзников Украины».

Накануне, 17 июля, Карл III произнес речь с программой деятельности нового правительства королевства. В ней он отметил, что Британия «продолжит оказывать полную поддержку» Киеву, а также помогать на пути страны в НАТО.

Москва выступает против присоединения Киева к НАТО, а также осуждает помощь Украине со стороны западных стран.