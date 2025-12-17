 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Госдуме предложили уведомлять мужа о решении жены сделать аборт

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Депутат Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия») внес в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательное информирование супруга при проведении аборта по желанию женщины. Об этом парламентарий сообщил ТАСС.

Законопроект направлен на «поддержку ответственного отцовства и снижение числа абортов». Кузнецов подчеркнул, что право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве сохраняется. Нововведение касается обязанности уведомлять мужа о решении об аборте, если женщина состоит в браке. Инициатива также предполагает информирование бывшего мужа, если с момента развода прошло не более 12 недель.

«Не секрет, что к убийству нерожденных детей могут приводить нерешенные конфликты супругов. Необходимо дать возможность отцу узнать, одуматься, проявить ответственность и предотвратить ужасное решение», — заявил Кузнецов.

Больше 30 регионов России ограничили аборты. Инфографика
Политика
Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

За последние десять лет количество абортов снизилось более чем в 3,5 раза. Об этом в феврале 2025 года заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко.

По ее словам, в России принимают меры для снижения числа абортов. В частности, используется технология мотивационного анкетирования женщин, интерактивный образовательный модуль, направленные на сохранение беременности речевые модули, а также специальные консультации женщин, которые решили прервать беременность.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
аборт жена муж супруги решение аборты

Материалы по теме
Больше 30 регионов России ограничили аборты. Инфографика
Политика
Нижегородскую клинику оштрафовали за предложение делать незаконные аборты
Общество
На Сахалине оштрафовали директора школы за показ ученикам видео с абортом
Общество
