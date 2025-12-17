В Госдуме предложили уведомлять мужа о решении жены сделать аборт

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Депутат Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия») внес в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательное информирование супруга при проведении аборта по желанию женщины. Об этом парламентарий сообщил ТАСС.

Законопроект направлен на «поддержку ответственного отцовства и снижение числа абортов». Кузнецов подчеркнул, что право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве сохраняется. Нововведение касается обязанности уведомлять мужа о решении об аборте, если женщина состоит в браке. Инициатива также предполагает информирование бывшего мужа, если с момента развода прошло не более 12 недель.

«Не секрет, что к убийству нерожденных детей могут приводить нерешенные конфликты супругов. Необходимо дать возможность отцу узнать, одуматься, проявить ответственность и предотвратить ужасное решение», — заявил Кузнецов.

За последние десять лет количество абортов снизилось более чем в 3,5 раза. Об этом в феврале 2025 года заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко.

По ее словам, в России принимают меры для снижения числа абортов. В частности, используется технология мотивационного анкетирования женщин, интерактивный образовательный модуль, направленные на сохранение беременности речевые модули, а также специальные консультации женщин, которые решили прервать беременность.