Барак и Мишель Обама собирались встретиться с Райнерами до убийства

Фото: Jim Vondruska / Getty Images

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель планировали встретиться с Робом и Мишель Райнер в день их гибели. Об этом бывшая первая леди США сообщила в интервью на шоу Jimmy Kimmel Live! , ее слова передает газета The New York Times (NYT).

«Мы должны были увидеться с ними в ту ночь — последнюю ночь», — сказала Мишель Обама.

Американский актер и режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Райнер были найдены мертвыми 14 декабря в их собственном доме в Лос-Анджелесе, сообщил представитель семьи, передает CNN. При этом власти первоначально не раскрывали личности погибших.

По данным TMZ, на телах жертв были зафиксированы ранения, характерные для нападения с ножом.

Позже стало известно, что сына режиссера Ника заключили под стражу с возможностью освобождения под залог свыше $4 млн. Об этом сообщал CBS News со ссылкой на сведения департамента шерифа Лос-Анджелеса.

New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечала, что сына пары обвинили в убийстве родителей. Page Six писал, что 32-летний сын Райнера находится под арестом в Лос-Анджелесе. Издание также сообщало, что Ник страдал наркозависимостью с подросткового возраста.

Роб и Мишель поженились в 1989 году, всего у пары трое детей: Джейк, Ник и Роми. Наибольшую известность Роб Райнер получил как режиссер фильмов «Это — Spinal Tap!», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Быть Чарли», «Пока не сыграл в ящик» с Морганом Фрименом и Джеком Николсоном. Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».