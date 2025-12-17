Путин связал состояние государственности Украины с «золотыми унитазами»

Фото: yzheleznyak / Telegram

Состояние украинской государственности наглядно демонстрируют «золотые унитазы», заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

«Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам», — сказал он.

В ноябре Financial Times в материале о расследовании коррупции в госконцерне «Энергоатом» сообщило, что в одной из роскошных квартир фигурантов, куда пришли с обысками, был обнаружен золотой унитаз, а также фотографии сумок, полных денег. Подробности расследования, по данным издания, шокировали украинцев, а в крупнейший скандал с момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского оказался втянут его офис.

Позднее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что речь шла о квартире совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Его Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) назвало организатором коррупционной схемы.