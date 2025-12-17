Дептранс предупредил о временно перекрытых улицах в центре Москвы
Департамент транспорта Москвы призвал столичных водителей быть внимательными при планировании маршрута из-за временных перекрытий в центральной части города в среду, 17 декабря.
Движение временно закрыто на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту, а также на Пречистенской набережной, где объезд возможен через улицу Остоженку. Это следует из сообщений ведомства, опубликованных в телеграм-канале в 15:1 и 15:35.
Незадолго до этого дептранс предупредил о закрытом временно проезде:
- на Фрунзенской набережной от 2-й Фрунзенской улицы в сторону Садового кольца. Объезд через Комсомольский проспект;
- на внутренней стороне Садового кольца в районе Добрынинского тоннеля.
Также транспортное ведомство призвало столичных автомобилистов планировать после 20:00 свои поездки в центр на личном автомобиле.
На дорогах Москвы начался предновогодний ажиотаж. На этой неделе впервые с декабря 2024 года пробки в столице достигли 10 баллов, согласно данным сервиса «Яндекс Карты».
Среди причин заторов столичный дептранс назвал погодные условия, локальные ограничения движения, а также ремонтные работы и мелкие ДТП.
По прогнозу экспертов, опрошенных Autonews.ru, пробки 9–10 баллов теперь будут наблюдаться в Москве до конца декабря.
