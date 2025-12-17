 Перейти к основному контенту
Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Дептранс предупредил о временно перекрытых улицах в центре Москвы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Департамент транспорта Москвы призвал столичных водителей быть внимательными при планировании маршрута из-за временных перекрытий в центральной части города в среду, 17 декабря.

Движение временно закрыто на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту, а также на Пречистенской набережной, где объезд возможен через улицу Остоженку. Это следует из сообщений ведомства, опубликованных в телеграм-канале в 15:1 и 15:35.

Незадолго до этого дептранс предупредил о закрытом временно проезде:

  • на Фрунзенской набережной от 2-й Фрунзенской улицы в сторону Садового кольца. Объезд через Комсомольский проспект;
  • на внутренней стороне Садового кольца в районе Добрынинского тоннеля.

Также транспортное ведомство призвало столичных автомобилистов планировать после 20:00 свои поездки в центр на личном автомобиле.

В Госдуме предложили отменить штрафы за остановку в пробке под знаком
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

На дорогах Москвы начался предновогодний ажиотаж. На этой неделе впервые с декабря 2024 года пробки в столице достигли 10 баллов, согласно данным сервиса «Яндекс Карты».

Среди причин заторов столичный дептранс назвал погодные условия, локальные ограничения движения, а также ремонтные работы и мелкие ДТП.

По прогнозу экспертов, опрошенных Autonews.ru, пробки 9–10 баллов теперь будут наблюдаться в Москве до конца декабря.

Денис Малышев
Москва Дептранс пробки перекрытие движения

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 16:28
МИД выразил соболезнования близким мальчика, убитого в школе в Одинцово Общество, 16:46
Первая ракетка мира расстался с тренером после семи лет работы Спорт, 16:45
В России предложили майнить на зарядке для электрокаров. Что происходит Крипто, 16:44
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине Политика, 16:44
Аутсорсинг: что это такое и как он поможет вашему бизнесу Образование, 16:43
Бронзит оценил шансы на «Оскаре» и объяснил другое имя режиссера в титрах
РАДИО
 Общество, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Сказки, аниме и криминал: «Кинопоиск» отчитался об итогах 2025 года Life, 16:37
Власти обсудят «контрмеры» против ЕБРР и Нефтяного фонда НорвегииПодписка на РБК, 16:30
В Красноярске после ремонта открылся волон­тер­ский центр «Доброе дело» Пресс-релиз, 16:26
Мэр Тбилиси назвал введение в стране санкций против России нереалистичным Политика, 16:23
Мишустин предостерег россиян от мошенников в иностранных мессенджерах Общество, 16:16
Путин связал состояние государственности Украины с «золотыми унитазами» Политика, 16:08
Путин заявил, что Россия готова вести мирные переговоры Политика, 16:06