Дептранс предупредил о временно перекрытых улицах в центре Москвы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Департамент транспорта Москвы призвал столичных водителей быть внимательными при планировании маршрута из-за временных перекрытий в центральной части города в среду, 17 декабря.

Движение временно закрыто на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту, а также на Пречистенской набережной, где объезд возможен через улицу Остоженку. Это следует из сообщений ведомства, опубликованных в телеграм-канале в 15:1 и 15:35.

Незадолго до этого дептранс предупредил о закрытом временно проезде:

на Фрунзенской набережной от 2-й Фрунзенской улицы в сторону Садового кольца. Объезд через Комсомольский проспект;

на внутренней стороне Садового кольца в районе Добрынинского тоннеля.

Также транспортное ведомство призвало столичных автомобилистов планировать после 20:00 свои поездки в центр на личном автомобиле.

На дорогах Москвы начался предновогодний ажиотаж. На этой неделе впервые с декабря 2024 года пробки в столице достигли 10 баллов, согласно данным сервиса «Яндекс Карты».

Среди причин заторов столичный дептранс назвал погодные условия, локальные ограничения движения, а также ремонтные работы и мелкие ДТП.

По прогнозу экспертов, опрошенных Autonews.ru, пробки 9–10 баллов теперь будут наблюдаться в Москве до конца декабря.