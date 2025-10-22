В Госдуме предложили отменить штрафы за остановку в пробке под знаком

Фото: Андрей Любимов / РБК

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты от фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Сангаджи Тарбаев направили обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с инициативой об отмене штрафов за вынужденное стояние в дорожных пробках под знаком «Остановка запрещена». Об этом со ссылкой на документ сообщило «РИА Новости».

Парламентарии указывают на системную проблему: автоматические камеры фиксации нарушений ПДД часто ошибочно трактуют простой в заторе как административное правонарушение, хотя водители физически не могут продолжить движение из-за дорожной ситуации.

Депутаты предложили пересмотреть подход к работе камер фотовидеофиксации в условиях заторов и внедрить автоматический механизм отмены таких штрафов. Они подчеркивают, что текущая практика заставляет автомобилистов тратить время и силы на оспаривание заведомо неправомерных постановлений.

В обращении уточняется, что система должна научиться распознавать контекст: если остановка вызвана пробкой, светофором или скоплением машин перед перекрестком, она не должна считаться нарушением. В качестве альтернативы авторы инициативы предлагают увеличить временной интервал фиксации нарушений в зоне действия запрещающего знака, чтобы кратковременные вынужденные остановки не облагались штрафом.

Реализация этих мер, по мнению парламентариев, позволит автоматически отфильтровывать ошибочные штрафы еще на этапе вынесения или оперативно их аннулировать без участия водителя. Это повысит справедливость и эффективность системы автоматического контроля дорожного движения. В заключение депутаты просят МВД рассмотреть возможность реализации данной инициативы и поручить профильным управлениям министерства заняться этим вопросом.