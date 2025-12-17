В Белгороде умер мужчина, который был ранен при атаке ВСУ в прошлом году
В Белгородской области скончался мужчина, получивший тяжелые травмы в результате обстрела села Ясные Зори 2 октября 2024 года. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Пострадавший находился в больнице с момента госпитализации после атаки.
2 октября 2024 года губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате обстрела ВСУ сельскохозяйственного предприятия в селе Ясные Зори погиб один человек и пострадали 13, двое из которых были в тяжелом состоянии. В тот же день украинский дрон атаковал в этом селе легковой автомобиль, в результате чего был ранен еще один мирный житель.
