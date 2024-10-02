Житель белгородского села пострадал при ударе дрона ВСУ по машине

Украинский дрон атаковал легковую машину в селе Ясные Зори Белгородского района, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Мужчину со слепыми осколочными ранениями предплечья, спины и поверхностными ранами бедра бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — рассказал Гладков.

До этого он сообщил, что при атаке украинских военных на Ясные Зори один человек погиб, 13 человек получили ранения разной степени тяжести.

Также под удар дронов ВСУ попали села Варваровка и Новая Таволжанка, там были повреждены гараж и крыша социального объекта. Позже атаке подверглись Белгород и село Ближняя Игуменка Белгородского района, там произошли два пожара.