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Военная операция на Украине ,  
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Под Белгородом при обстреле ВСУ один человек погиб, еще 13 пострадали

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ясные Зори в Белгородском районе, в результате погиб местный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что под удар попало сельскохозяйственное предприятие. По предварительным данным, один человек погиб, еще 13 — получили ранения разной степени тяжести.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии: у одного мужчины слепые осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второго — слепые осколочные ранения шеи и предплечья. Раненых доставили в больницы.

Дроны ВСУ атаковали грузовики на трассе под Белгородом, водитель погиб
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. Ранее в этот же день при атаке беспилотников на грузовики, двигавшиеся по дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка, погиб водитель одного из автомобилей.

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Белгородская область погибший пострадавший Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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