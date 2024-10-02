Под Белгородом при обстреле ВСУ один человек погиб, еще 13 пострадали
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ясные Зори в Белгородском районе, в результате погиб местный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что под удар попало сельскохозяйственное предприятие. По предварительным данным, один человек погиб, еще 13 — получили ранения разной степени тяжести.
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии: у одного мужчины слепые осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второго — слепые осколочные ранения шеи и предплечья. Раненых доставили в больницы.
Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. Ранее в этот же день при атаке беспилотников на грузовики, двигавшиеся по дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка, погиб водитель одного из автомобилей.
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